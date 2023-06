Ragazzo di 17 anni ferito da due proiettili nella notte a Barra: ricoverato in ospedale Il minore è stato colpito alla spalla e alla mano: non è in pericolo di vita. Indagini affidate alla Polizia di Stato per ricostruire la dinamica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di sangue a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato ferito da due colpi di pistola. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, questa notte il minorenne si trovava in corso Sirena quando sconosciuti gli avrebbero sparato, ferendolo a una spalla e alla mano sinistra.

Su segnalazione della Centrale Operativa, gli agenti del commissariato di Ponticelli della Polizia di Stato sono intervenuti all'ospedale del Mare, dove il 17enne è stato ricoverato. Dopo aver ascoltato il suo racconto, i poliziotti hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili del ferimento del minorenne. Nonostante le due ferite da arma da fuoco, il 17enne non è considerato in pericolo di vita.