Ragazzino 14enne accoltellato a Napoli durante la partita di calcetto Il giovane è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove è arrivato anche il padre. Ha ferite al gomito, all’avambraccio e sul dorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzino di 14anni a Napoli è stato accoltellato durante una partita di calcetto. L'incontro tra giovanissimi che dove va essere un momento di sport e relax finisce invece nel sangue. A far scattare l'aggressione a colpi di coltello pare sia stata una lite durante il match, scoppiata per motivi non chiari. Il 14enne sarebbe stato accoltellato più volte, riportando ferite al gomito, all’avambraccio e sul dorso. Il giovane è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Betania, dove è arrivato poco dopo anche il padre. La vittima è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Poggioreale.

Lite durante la partita di calcetto al Rione Conocal

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta oggi pomeriggio, lunedì 24 giugno 2024. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 14enne durante una partita di calcio nel Rione Conocal di Ponticelli abbia litigato con dei coetanei. Uno o più di questi lo avrebbero colpito con un’arma da taglio al gomito, all’avambraccio e sul dorso. La vittima – 14enne – è stato trasferito in ospedale con ferite da arma da taglio. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma, intervenuti nell’ospedale Villa Betania per la segnalazione di un minore ferito. Quando i carabinieri sono giunti nel nosocomio, c’era anche il papà del ragazzino che era arrivato poco dopo il figlio. Non è escluso che i carabinieri possano ascoltare eventuali testimonianze e acquisire eventuali filmati ripresi da telecamere o cellulari per poter ricostruire l'accaduto.