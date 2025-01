video suggerito

Ragazzina di 12 anni investita fuori scuola a Torre del Greco: è grave La 12enne è stata investita da uno scooter, guidato da un minorenne, mentre si apprestava ad entrare nella scuola media che frequenta: è ora ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, nella mattinata odierna, giovedì 30 gennaio, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: una ragazzina di 12 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all'esterno della scuola media che frequenta. L'incidente si è verificato in via Nazionale, nel quartiere Sant'Antonio: da quanto si apprende, la 12enne si stava apprestando a entrare nell'istituto scolastico per cominciare le lezioni quando sarebbe stata investita da uno scooter, guidato da un minorenne, che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono poi prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, viste le ferite riportate dalla 12enne, l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano, dove la ragazzina è ricoverata in condizioni di salute giudicate gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente; accertamenti degli inquirenti anche sul minorenne alla guida dello scooter che ha investito la 12enne, che dovrà essere sottoposto agli opportuni test per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'impatto.