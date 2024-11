“Ragazzi, se vi calpestano le scarpe, non litigate: le puliamo noi, è facile” l’appello su TikTok

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra i due tiktoker. A destra un video dimostrativo per pulire una scarpa

“Questo video è rivolto a tutti i ragazzi. Se vi calpestano le scarpe, non litigate. Vi aiutiamo noi a pulirle. Vi togliamo la macchia in un baleno. Andate a casa tranquilli e fate ritornare gli altri ragazzi a casa”. È l'appello lanciato sui social da Tosca e Salvatore, che gestiscono una bottega dove si occupano di articoli per calzature a Porta Nolana a Napoli, poco distante da piazza Garibaldi, ma sono anche due influencer molto attivi su TikTok, il popolare social cinese, dove contano oltre 50mila follower e postano video con milioni di visualizzazioni.

L'appello dei due influencer su TikTok

In uno degli ultimi video pubblicati ieri, martedì 5 novembre 2024, i due influencer si rivolgono ai giovani napoletani, ai quali fanno un appello: “Questo video è rivolto a tutti i ragazzi. Se vi calpestano le scarpe, Tosca e Salvatore vi aiutano gratis – scrivono – basta che non litigate”.

Un messaggio indirizzato per evitare liti per futili motivi. A Napoli, purtroppo, si può morire anche per una scarpa calpestata. Una tragedia assurda accaduta in occasione della morte di Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni ucciso da un proiettile vagante agli chalet di Mergellina nel 2023, e ripetutasi la notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre scorsi a San Sebastiano al Vesuvio, quando, sembra per lo stesso assurdo motivo, sarebbe stato ucciso con un colpo al petto anche il 19enne Santo Romano.

In questa situazione, il messaggio dei due influencer sembra indirizzato a far prendere coscienza proprio dell'enorme distanza che separa un gesto così banale e insulso, come sporcare una scarpa, per quanto costosa possa essere e per quanto facile sia lavarla, dal togliere la vita ad una persona, spezzando sogni, speranze e futuro.

“Cari ragazzi che ci seguite o ci conoscete – dicono in video i due tiktoker – se qualcuno vi calpesta le scarpe non perdete la calma, ma ricordatevi che Tosca e Salvatore vi aiuteranno a pulire gratis. Siamo genitori e il nostro piacere è vedervi ritornare a casa. Se scendete e si sporcano le scarpe non vi preoccupate. Ci pensiamo noi. Venite qua, avete la macchia, ve la togliamo in un battibaleno, non ci prendiamo niente. Se si sporcano le scarpe, ricordatevi che c'è qualcuno che vi può aiutare. Non litigate, andate a casa tranquilli e fate ritornare gli altri ragazzi a casa”.