Ragazze sfregiate con l’acido, caccia agli aggressori in tutta Napoli Caccia alle persone che hanno lanciato acido contro due sorelle di 24 e 17 anni a Napoli: ieri lungo interrogatorio delle vittime, ferite in maniera non grave.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Caccia agli aggressori delle ragazze sfregiate con l'acido ieri a Napoli: sarebbero almeno tre le persone al momento ricercate dagli agenti della Polizia di Stato, che per ora non lasciano filtrare alcuna informazione in merito. Le prime voci parlavano di tre ragazzi a bordo degli scooter dal quale è stato lanciato l'acido, poi si è parlato di almeno una ragazza tra i componenti. Ma gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, sebbene le indagini proseguano a tutto tondo: la sensazione è che già nelle prossime ore possa arrivare la svolta.

Lungo interrogatorio delle sorelle ferite

Ieri lungo interrogatorio da parte degli agenti di polizia, che hanno ascoltato le ragazze ferite: sono due sorelle di 24 e 17 anni, rimaste ustionate ma miracolosamente in maniera meno grave di quanto sembrasse all'inizio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il liquido corrosivo non ha raggiunto agli occhi le due giovani, che sono rimaste ferite invece alla guancia sinistra ed ad un braccio la sorella maggiore e al naso la minore. Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli le hanno ascoltate per tutto il pomeriggio di ieri, dopo che le giovani hanno lasciato il Centro Grandi Ustionati del Cardarelli dove erano state portate.

Sconosciuto il movente

Non è ancora chiaro quale possa essere stato il movente dell'aggressione: le giovani hanno riferito di essere state avvicinate da alcune persone a loro sconosciute che avrebbero lanciato l'acido apparentemente senza motivo per poi scappare a bordo di altrettanti scooter. Secondo alcune voci, per ora non confermate né smentite dalla Polizia, si tratterebbe di tre ragazze con le quali potrebbero aver avuto una lite nei giorni precedenti all'aggressione. Ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando assieme alla altre: nessuna pista è, al momento, esclusa. Ma nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta.