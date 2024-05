video suggerito

Rafforzata la scorta a Francesco Borrelli dopo le minacce a Tavernanova Il deputato era stato minacciato durante un sopralluogo tra Casalnuovo e Pomigliano d’Arco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata rafforzata la scorta dal deputato Francesco Emilio Borrelli, a seguito delle minacce ricevute durante un sopralluogo effettuato pochi giorni fa a Tavernanova, frazione di Casalnuovo in provincia di Napoli. Il deputato si era recato nei pressi del Mc Donald's per documentare e denunciare l'inciviltà di molti dei clienti dell'attività commerciale che, dopo aver consumato, gettavano avanzi di cibo, involucri e carte nel parcheggio dell'autolavaggio che si trova accanto.

Nella circostanza Borrelli e la sua scorta erano stati oggetti di insulti e minacce. Due ragazzi in scooter si erano avvicinati e gli avevano detto: "Ti spariamo due botte nelle gambe", poi altri ragazzi in auto si erano avvicinati ad alta velocità e sgommando. Gli agenti, valutata la pericolosità della situazione, avevano chiesto rinforzi e avevano deciso di allontanarsi; a quel punto erano stati però inseguiti da alcuni auto e scooter per un lungo tratto di strada.