Francesco Schiavone torna al 41 bis: le dichiarazioni di Sandokan considerate "inutili" Francesco Schiavone, ex capoclan dei Casalesi, torna al regime di 41 bis: gli inquirenti hanno considerato "non utili" le sue dichiarazioni dopo il pentimento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesco Schiavone

Torna al regime di 41 bis Francesco Schiavone, l'ex capoclan dei Casalesi conosciuto con il soprannome di Sandokan. La Procura di Napoli ha deciso infatti di interrompere il "percorso di collaborazione" che era stato avviato pochi mesi fa, dopo che Schiavone aveva deciso di collaborare con la giustizia. Revocato il programma di protezione al quale era stato sottoposto: i pm anticamorra coordinati dal Procuratore Nicola Gratteri hanno considerato come "non utili" le sue dichiarazioni. Dopo il via libera dal Ministero della Giustizia, per Francesco Schiavone dunque è scattato il ritorno al regime di 41 bis.

Era lo scorso marzo quando arrivò la notizia del pentimento di Sandokan, soprannome che deriva dalla sua somiglianza con Kabir Bedi, l'attore indiano che interpretò la Tigre di Mompracem nello sceneggiato televisivo di Sergio Sollima (e soprannome che, come svelò l'allora procuratore aggiunto Federico Cafiero de Raho: "ha sempre rifiutato", al punto che in una udienza, sentendosi definire così, si sarebbe alterato al punto che "s’impuntò, e sbraitando disse che all’anagrafe lui era solo Schiavone Francesco, di Nicola", come riportato in ‘O sistema, libro e docufilm dei giornalisti Rubén Oliva e Matteo Scanni, ndr).

Subito dopo il pentimento, si ipotizzò che le sue dichiarazioni potessero aiutare gli inquirenti a far luce su diversi fatti di camorra rimasti ancora irrisolti, ma sembrerebbe che gli inquirenti non abbiano invece trovato novità o comunque utili le sue dichiarazioni. Da qui la decisione di rimettere Schiavone al 41 bis. Prima di lui, si erano pentiti nel 2018 il primogenito Nicola e nel 2021 il secondo figlio Walter. Restano ancora in carcere gli altri figli Emanuele Libero e Carmine.