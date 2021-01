Morto un motociclista di 43 anni a Quarto, in provincia di Napoli, ieri sera, a seguito di un violento incidente stradale avvenuto attorno alle ore 21 in Corso Italia. Lo scontro ha visto coinvolti un autobus della società Ctp e lo scooter sulla quale viaggiava il centauro, per il quale, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. “Finisce una lunghissima e dolorosa serata – ha scritto Augusto Cracco, presidente della Ctp, la società dei trasporti della Città Metropolitana di Napoli – Siamo vicini alla comunità della vittima ed al nostro incolpevole (e scosso) autista. L'autobus è sotto sequestro ed affidato dai Carabinieri in custodia al sottoscritto”.

A perdere la vita, secondo le prime ricostruzioni, un 43enne originario del Burkina Faso. L’incidente si è verificato tra le 20,30 e le 21, in zona Corso Italia, al centro del Comune dell’area flegrea. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che ha visto coinvolti nel forte impatto, come detto, un pullman della Ctp, Compagnia di trasporto provinciale, che serve i comuni della provincia di Napoli, attivo sulla Linea 10 che copre la tratta Quarto-Pozzuoli, e uno scooter modello T-Max. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli e due ambulanze del 118, ma non ci sarebbe stato nulla da fare, perché la vittima sarebbe morta sul colpo. La morte del motociclista ha molto scosso la comunità di Quarto. Il magistrato di turno arrivato sul posto ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’Obitorio del Secondo Policlinico di Napoli per l’esame autoptico. Molto scosso l'autista del bus, che è stato trasportato per accertamenti sanitari all'Ospedale di Pozzuoli.