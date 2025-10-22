Quarto, doppio ferimento a colpi di pistola: due uomini in ospedale

Due uomini sono stati feriti nella serata di ieri nel Napoletano; dinamica in fase di ricostruzione, indagano i carabinieri: sarebbe successo a Quarto.

Immagine di repertorio

Uno è arrivato nell'ospedale di Pozzuoli, l'altro al San Paolo di Napoli. Stessi momenti, stesso tipo di ferite, e non si esclude che tra i due episodi ci sia un collegamento: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di due gambizzazioni risalenti alla serata di ieri, 21 ottobre; potrebbero essere entrambe avvenute nel comune di Quarto, alle porte di Napoli.

Il primo ferito è un 34enne di Quarto, raggiunto alle gambe da colpi di pistola; è stato accompagnato al Sante Marie delle Grazie (la Schiana) di Pozzuoli e affidato ai sanitari; i carabinieri della tenenza di Quarto Flegreo lo hanno raggiunto al Pronto Soccorso per raccogliere le sue dichiarazioni e avviare le indagini. L'uomo è stato ricoverato, non è in pericolo di vita.

Negli stessi momenti, scena uguale ma a diversi chilometri di distanza: al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, quartiere Fuorigrotta, Napoli Ovest, è arrivato un uomo di 40 anni con una ferita da proiettile alla gamba sinistra. Dopo le medicazioni l'uomo è stato dimesso con prognosi di 21 giorni. Al momento le indagini sono in corso e l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella che i due possano essere stati entrambi feriti a Quarto, probabilmente nello stesso raid.