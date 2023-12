Quarto, 15enne ferito gravemente a entrambe le mani da un petardo Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito mentre giocava con un petardo a Quarto (Napoli); ha riportato gravi lesioni alle mani.

A cura di Nico Falco

Un 15enne è rimasto ferito gravemente a entrambe le mani per lo scoppio di un petardo a Quarto, in provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, 6 dicembre; l'incidente è avvenuto in via Antonio Gramsci, nei pressi di una scuola elementare. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe accaduto mentre il giovanissimo giocava con dei botti insieme ad alcuni coetanei.

La dinamica non è ancora chiara, ma pare che il petardo sia esploso mentre il giovanissimo lo teneva tra le mani; non si esclude quindi, al momento, che possa essersi trattato di un botto difettoso o di una manovra errata del 15enne, che potrebbe non averlo lanciato in tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118; dopo la prima stabilizzazione sul posto il ragazzo è stato portato all'ospedale dei Pellegrini, a Napoli, specializzato nella chirurgia della mano.

Negli ultimi giorni sono stati diversi i sequestri di fuochi d'artificio e botti che, in vista del Capodanno, stavano per finire sulle bancarelle o venduti in altro modo; ad Avellino i carabinieri hanno arrestato un 34enne: in casa aveva 1.800 ordigni esplosivi di vario peso e calibro, li spediva per posta tramite corriere.