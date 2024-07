video suggerito

Esplode bombola di gas a Sant’Agnello, 54enne ferito: è gravemente ustionato Esplosione in una palazzina in via San Vito a Sant’Agnello, all’incrocio con Corso Italia. Il 54enne trasportato al Cardarelli: è grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esplode la bombola del gas in casa a Sant'Agnello, un 54enne resta gravemente ferito, con ustioni su gran parte del corpo. La deflagrazione è avvenuta all'interno di un appartamento in via San Vito numero 3, nel comune della Costiera Sorrentina. L'edificio si trova in prossimità dell'incrocio con Corso Italia e via Jommella Piccola. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di piano di Sorrento e i vigili del fuoco, con un'autopompa.

Esplosione a Sant'Agnello, ustionato 54enne

Secondo le prime ricostruzioni, ad innescare il rogo sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gas all'interno dell'appartamento, di quelle utilizzate per alimentare i fornelli della cucina, dove non è presente l'impianto collegato al gas cittadino. Nella deflagrazione è rimasto ferito gravemente l’inquilino, un 54enne di origine romena. La vittima, gravemente ustionata, è stata subito soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, specializzato con strumentazioni da terapia intensiva.

Evacuato palazzo, sgomberate 2 famiglie

La palazzina, nel frattempo, è stata evacuata e dichiarata provvisoriamente inagibile dai vigili del fuoco. Sono state sgomberate le due famiglie che erano presenti all'interno e che in mattinata sono state svegliate dal boato dell'esplosione. Sono attualmente in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. I pompieri sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dello stabile e nelle verifiche e nei controlli di rito.