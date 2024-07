video suggerito

Spari nei pressi di un lido balneare, fuggi fuggi generale dei bagnanti a Torre Annunziata Sparano nei pressi di un lido tra i bagnanti, paura a Torre Annunziata: agguato fallito, non ci sono feriti. Caccia all'uomo da parte della polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Hanno sparato nei pressi di uno stabilimento balneare di Torre Annunziata per poi fuggire a volto coperto su uno scooter con targa nascosta: un agguato vero e proprio che però è fallito perché la loro vittima designata non è stata colpita. Questo però non ha evitato che, prima di scappare, gli assalitori avessero già seminato il panico tra i bagnanti. Si cercano ora eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che possano aver ripreso il tutto.

Un pomeriggio di follia quello trascorso quest'oggi a Torre Annunziata, nella provincia vesuviana di Napoli: stando a quanto apprende Fanpage.it, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 16.30 all'esterno di un noto lido balneare di Torre Annunziata. Due persone, arrivate su uno scooter con targa nascosta e a volto coperto, avrebbero esploso quindi un colpo verso un uomo che però è scappato. Non ci sono feriti: recuperato un bossolo 7,65 dalla polizia di Torre Annunziata che sta seguendo le indagini. I due avevano il volto travisato e, sembrerebbe, erano armati di una pistola e di un fucile a pompa. Caccia all'uomo adesso in tutta la zona: al momento però non ci sono descrizioni dei due assalitori, arrivati e fuggiti a volto coperto e con la targa dello scooter appositamente occultata. Si spera di riuscire a recuperare immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che possano aiutare a ricostruire la vicenda e portare all'identificazione dei due responsabili di una vicenda che, solo per caso, non ha avuto risvolti tragici, in una giornata in cui un po' tutti i lidi napoletani erano pieni di persone intente a godersi l'estate.