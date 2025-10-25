napoli
Quartieri Spagnoli, su 100 veicoli controllati 22 senza assicurazione, revisione o patente

Controllo congiunto dei Carabinieri e della Polizia Locale di Napoli ai Quartieri Spagnoli; focus sulla circolazione e sulla sosta irregolare.
A cura di Nico Falco
Su 100 veicoli controllati, 22 sono risultati non in regola, per mancanza di copertura assicurativa, targa non leggibile, mancata revisione o perché i conducenti erano senza patente: in pratica, uno su cinque. Il dato, significativo, emerge dal servizio di controllo congiunto effettuato dalla Polizia Locale di Napoli e dai Carabinieri nell'area dei Quartieri Spagnoli, nel centro storico cittadino, con focus sulle vie Concezione a Montecalvario, Vico Lungo San Matteo, piazza Montesanto, via Speranzella, via de Deo, via Concordia e le strade limitrofe.

La Polizia Locale ha controllato complessivamente 80 veicoli e 20 persone, a cui si aggiungono le verifiche effettuate dai militari dell'Arma; in campo le Unità Operative Avvocata, Chiaia e il Gruppo Intervento Territoriale (GIT) . Nel dettaglio, l'Unità Operativa Avvocata si è concentrata sulla sosta e la circolazione: sono stati elevati 45 verbali per sosta irregolare ed è stata accertata una violazione per guida senza patente. Altre 5 persone, anche loro alla guida senza patente, sono state sanzionate dai motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale (GIT), che hanno effettuato complessivamente dieci controlli e hanno anche proceduto al fermo amministrativo di un veicolo. L'Unità Operativa che ha accertato più violazioni è stata quella di Chiaia: sono state 22, molte di queste per mancanza di assicurazione, guida senza patente, circolazione con targa non leggibile o mancata revisione del veicolo.

Parallelamente si sono svolti i controlli dei Carabinieri, che hanno effettuato verifiche su 15 veicoli e 20 persone; dieci dei soggetti sono risultati avere dei precedenti. Sono state infine contestate violazioni per possesso di sostanze stupefacenti, alterazione delle caratteristiche del veicolo, guida senza patente e mancanza della copertura assicurativa.

napoli
