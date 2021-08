Quantum of Solace nel Golfo di Napoli: yacht di John Staluppi, chiama le sue barche come film di 007 L’imbarcazione di lusso, lungo circa 73 metri, è ancorata nel Golfo di Napoli: è appartenuta a John Staluppi, mito vivente in fatto di nautica. Il miliardario americano, infatti, è conosciuto per collezionare gli yacht più lussuosi e veloci al mondo, che si fa costruire su misura e a cui dà il nome di film di James Bond.

A cura di Valerio Papadia

È un luogo comune, certo, ma spesso i miliardari sono persone eccentriche. Molti di loro, infatti, hanno attitudini, vezzi, hobby molto particolari: mentre i "comuni mortali" collezionano, ad esempio, dischi, fumetti, action figures, chi è molto ricco colleziona, invece, auto o barche di lusso. Rientra sicuramente in questa cerchia ristretta John Staluppi, miliardario americano, mito vivente nel campo nautico per collezionare gli yacht più lussuosi e veloci al mondo, che hanno una particolarità: portano tutti il nome di un film di James Bond. L'ultimo gioiello di Staluppi, lo yacht Quantum of Solace (secondo film di 007 con il nuovo volto dell'agente segreto, l'attore Daniel Craig, datato 2008) è oggi ancorato nel Golfo di Napoli, poco più su di Castellammare di Stabia. Non è noto se lo yacht appartenga ancora a Staluppi – le ultime notizie indicano la barca in vendita – ma sicuramente è l'ultima imbarcazione di lusso nota appartenuta al miliardario americano.

Chi è John Staluppi

Nato a Brooklyn, New York, nel 1947, da una famiglia di umili origini, John Staluppi dimostra presto una passione per i motori e le automobili, tanto che comincia a lavorare come meccanico a 16 anni. Molto giovane, mise in piedi un distributore di benzina, poi cominciò a lavorare per la Honda fino a quando, nel giro di 10 anni, aprì le sue prime 20 concessionarie di automobili, rendendo celebre proprio il marchio giapponese negli Stati Uniti e facendo fortuna.

John Staluppi

Con l'aumento dei suoi guadagni, John Staluppi ha cominciato dapprima a collezionare auto di lusso, e poi si è dedicato alle barche, dando vita alla Millennium Super Yachts, la sua personalissima collezione di yacth super lussuosi e super veloci, che portano tutti il nome, come detto, di film di 007. Il primo yacht è stato, nel 1985, For Your Eyes Only, lungo 36 metri. È stato però il secondo yacht di Staluppi, Octopussy, a regalargli fama internazionale e a farlo diventare una leggenda della nautica: quando fu varato, infatti, Octopussy era lo yacht più veloce del mondo. Circa 27 le barche possedute in oltre 30 anni dal miliardario americano.

Lo yacht Quantum of Solace

Costruito nel 2012 da Turquoise Yachts, Quantum of Solace è lungo circa 73 metri e batte bandiera delle Isole Cayman. Con le sue 7 cabine (tra cui quella padronale, situata sul ponte superiore) lo yacht può ospitare 12 persone in navigazione. Molto suggestivo il salone principale, con il suo grande atrio: a bordo ci sono anche un cinema, una spa, un beach club, sauna e vasca idromassaggio. Sulla piscina principale, di 5 metri, anche una lounge room e una console per dj.