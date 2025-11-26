napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Quanto guadagna il Presidente della Regione Campania e qual è lo stipendio di un consigliere regionale

Quanto guadagna il presidente della Regione Campania, gli assessori e i consiglieri regionali ogni mese? C’è una legge che lo stabilisce ma ci sono differenze sostanziali.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Ciro Pellegrino
1 CONDIVISIONI
Roberto Fico, neoeletto presidente della Regione Campania
Roberto Fico, neoeletto presidente della Regione Campania
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

Quanto guadagna il presidente della Regione Campania? E soprattutto: chi è stato eletto al Consiglio regionale quanto guadagnerà al mese? Anzitutto c'è da dire che non è corretto parlare di stipendio ma di emolumento, poiché quest'ultimo include stipendio ma anche le altre componenti economiche accessorie, come straordinari, premi, bonus e indennità.

C'è una regola fissa per tutte le Regioni, stabilita nel 2011 da un decreto, il 174, poi convertito in legge.  Ogni consigliere regionale ha limite massimo mensile che è fissato a 11.000 euro lordi al mese. Per il presidente della Regione questo stesso tetto sale a 13.800 euro lordi al mese.

Tuttavia le Regioni, secondo logiche che variano, possono distribuire questi massimi in maniera diversa: indennità di carica più alta, rimborsi spese eccetera, l'importante è non superare il tetto. Concludendo: ogni anno parliamo di  130.000-165.000 euro lordi per un consigliere, a seconda di ruoli specifici che ricopre, mentre il governatore guadagna circa 180.000 euro all'anno.

Leggi anche
Dopo le Regionali in Campania, Napoli si prepara al rimpasto nella giunta Manfredi

E veniamo allo specifico della Regione Campania.  Gli emolumenti lordi dei consiglieri regionali ad oggi mostrano una struttura uniforme nella parte fissa e una variabilità legata agli incarichi istituzionali. Tutti i componenti dell’assemblea percepiscono un’indennità di carica di 6.660 euro e un rimborso spese per l’esercizio del mandato pari a 4.440 euro.

A cambiare è l’indennità di funzione: più alta per i vertici (2.700 euro per presidente della Giunta e del Consiglio), più contenuta per vicepresidenti, assessori e presidenti di commissione, fino ad azzerarsi per i consiglieri senza incarico. Il totale oscilla così da 11.100 euro per i semplici consiglieri ai 13.800 euro dei presidenti, restituendo un quadro retributivo stabile e scandito dalle responsabilità ricoperte. Il capo dell'opposizione guadagna in totale 12.585 €.

  • Presidente della Giunta regionale – Indennità: 2.700 € – Tot: 13.800 €
  • Presidente del Consiglio regionale – Indennità: 2.700 € – Tot: 13.800 €
  • Vicepresidente del Consiglio regionale – Indennità: 1.755 € – Tot: 12.855 €
  • Assessore regionale – Indennità: 1.755 € – Tot: 12.855 €
  • Presidente di gruppo consiliare – Indennità: 1.485 € – Tot: 12.585 €
  • Rappresentante dell’opposizione – Indennità: 1.485 € – Tot: 12.585 €
  • Presidente di commissione – Indennità: 1.485 € – Tot.: 12.585 €
  • Vicepresidente di commissione – Indennità: 1.215 € – Tot.: 12.315 €
  • Segretario di commissione – Indennità: 1.215 € – Tot.: 12.315 €
  • Questore dell’Ufficio di Presidenza – Indennità: 1.485 € – Tot.: 12.585 €
  • Segretario dell’Ufficio di Presidenza – Indennità: 1.485 € – Tot.: 12.585 €
  • Consigliere senza incarico – No indennità – Tot.: 11.100 €
Immagine
Attualità
Campania
Politica
1 CONDIVISIONI
Immagine
Quanto guadagnano il Presidente della Regione Campania, i consiglieri e gli assessori
In Campania l'effetto Meloni non c'è: il balletto non è servito
Ciro Pellegrino
Sangiuliano entra, Nonno resta fuori: tensioni in Fratelli d'Italia
Dopo le Regionali in Campania, Napoli si prepara al rimpasto nella giunta Manfredi
L'analisi: Fico vince e governa anche senza l'apporto della lista di De Luca
Termina l'era De Luca: l'eredità dell'ex governatore della Campania Ciro Pellegrino
Chi è Roberto Fico, il nuovo governatore della Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views