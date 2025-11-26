Quanto guadagna il Presidente della Regione Campania e qual è lo stipendio di un consigliere regionale
Quanto guadagna il presidente della Regione Campania? E soprattutto: chi è stato eletto al Consiglio regionale quanto guadagnerà al mese? Anzitutto c'è da dire che non è corretto parlare di stipendio ma di emolumento, poiché quest'ultimo include stipendio ma anche le altre componenti economiche accessorie, come straordinari, premi, bonus e indennità.
C'è una regola fissa per tutte le Regioni, stabilita nel 2011 da un decreto, il 174, poi convertito in legge. Ogni consigliere regionale ha limite massimo mensile che è fissato a 11.000 euro lordi al mese. Per il presidente della Regione questo stesso tetto sale a 13.800 euro lordi al mese.
Tuttavia le Regioni, secondo logiche che variano, possono distribuire questi massimi in maniera diversa: indennità di carica più alta, rimborsi spese eccetera, l'importante è non superare il tetto. Concludendo: ogni anno parliamo di 130.000-165.000 euro lordi per un consigliere, a seconda di ruoli specifici che ricopre, mentre il governatore guadagna circa 180.000 euro all'anno.
E veniamo allo specifico della Regione Campania. Gli emolumenti lordi dei consiglieri regionali ad oggi mostrano una struttura uniforme nella parte fissa e una variabilità legata agli incarichi istituzionali. Tutti i componenti dell’assemblea percepiscono un’indennità di carica di 6.660 euro e un rimborso spese per l’esercizio del mandato pari a 4.440 euro.
A cambiare è l’indennità di funzione: più alta per i vertici (2.700 euro per presidente della Giunta e del Consiglio), più contenuta per vicepresidenti, assessori e presidenti di commissione, fino ad azzerarsi per i consiglieri senza incarico. Il totale oscilla così da 11.100 euro per i semplici consiglieri ai 13.800 euro dei presidenti, restituendo un quadro retributivo stabile e scandito dalle responsabilità ricoperte. Il capo dell'opposizione guadagna in totale 12.585 €.
- Presidente della Giunta regionale – Indennità: 2.700 € – Tot: 13.800 €
- Presidente del Consiglio regionale – Indennità: 2.700 € – Tot: 13.800 €
- Vicepresidente del Consiglio regionale – Indennità: 1.755 € – Tot: 12.855 €
- Assessore regionale – Indennità: 1.755 € – Tot: 12.855 €
- Presidente di gruppo consiliare – Indennità: 1.485 € – Tot: 12.585 €
- Rappresentante dell’opposizione – Indennità: 1.485 € – Tot: 12.585 €
- Presidente di commissione – Indennità: 1.485 € – Tot.: 12.585 €
- Vicepresidente di commissione – Indennità: 1.215 € – Tot.: 12.315 €
- Segretario di commissione – Indennità: 1.215 € – Tot.: 12.315 €
- Questore dell’Ufficio di Presidenza – Indennità: 1.485 € – Tot.: 12.585 €
- Segretario dell’Ufficio di Presidenza – Indennità: 1.485 € – Tot.: 12.585 €
- Consigliere senza incarico – No indennità – Tot.: 11.100 €