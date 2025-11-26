Quanto guadagna il Presidente della Regione Campania e qual è lo stipendio di un consigliere regionale

Quanto guadagna il presidente della Regione Campania, gli assessori e i consiglieri regionali ogni mese? C’è una legge che lo stabilisce ma ci sono differenze sostanziali.

Roberto Fico, neoeletto presidente della Regione Campania

Quanto guadagna il presidente della Regione Campania? E soprattutto: chi è stato eletto al Consiglio regionale quanto guadagnerà al mese? Anzitutto c'è da dire che non è corretto parlare di stipendio ma di emolumento, poiché quest'ultimo include stipendio ma anche le altre componenti economiche accessorie, come straordinari, premi, bonus e indennità.

C'è una regola fissa per tutte le Regioni, stabilita nel 2011 da un decreto, il 174, poi convertito in legge. Ogni consigliere regionale ha limite massimo mensile che è fissato a 11.000 euro lordi al mese. Per il presidente della Regione questo stesso tetto sale a 13.800 euro lordi al mese.

Tuttavia le Regioni, secondo logiche che variano, possono distribuire questi massimi in maniera diversa: indennità di carica più alta, rimborsi spese eccetera, l'importante è non superare il tetto. Concludendo: ogni anno parliamo di 130.000-165.000 euro lordi per un consigliere, a seconda di ruoli specifici che ricopre, mentre il governatore guadagna circa 180.000 euro all'anno.

E veniamo allo specifico della Regione Campania. Gli emolumenti lordi dei consiglieri regionali ad oggi mostrano una struttura uniforme nella parte fissa e una variabilità legata agli incarichi istituzionali. Tutti i componenti dell’assemblea percepiscono un’indennità di carica di 6.660 euro e un rimborso spese per l’esercizio del mandato pari a 4.440 euro.

A cambiare è l’indennità di funzione: più alta per i vertici (2.700 euro per presidente della Giunta e del Consiglio), più contenuta per vicepresidenti, assessori e presidenti di commissione, fino ad azzerarsi per i consiglieri senza incarico. Il totale oscilla così da 11.100 euro per i semplici consiglieri ai 13.800 euro dei presidenti, restituendo un quadro retributivo stabile e scandito dalle responsabilità ricoperte. Il capo dell'opposizione guadagna in totale 12.585 €.