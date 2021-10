Quanto costa mangiare da Quattro Passi, ristorante due stelle Michelin a Nerano Affacciato sul Golfo di Napoli, a Nerano, perla della Penisola Sorrentina, il ristorante Quattro Passi è uno dei sei ristoranti che hanno due stelle Michelin in Campania. La cucina è affidata allo chef patron Antonio Mellino e al figlio Fabrizio, che tra i fornelli del ristorante ci è cresciuto: Quattro Passi propone un menù degustazione da 200 euro e un menù à la carte.

A cura di Valerio Papadia

Se si parla dell'Olimpo della gastronomia in Campania – ma non solo – non si può non pensare al ristorante Quattro Passi, affacciato sul Golfo di Napoli, a Nerano, perla della Penisola Sorrentina, e alla storia del suo chef patron, Antonio Mellino, nato in Argentina ma profondamente legato alla sua terra, in cui ha fatto ritorno all'età di sei anni, e al mare, dal momento che il papà era un pescatore. Quattro Passi è uno dei sei ristoranti insigniti da due stelle Michelin in Campania (dove mancano, purtroppo, i ristoranti tre stelle) e oggi è guidato in cucina, oltre che dallo chef patron, dal figlio Fabrizio Mellino, che tra i fornelli del ristorante di famiglia ci è cresciuto. "Una cucina eccellente. Merita la deviazione!" il laconico ma esaustivo commento presente sulla Guida Michelin. La cucina di Quattro Passi propone un menù degustazione da 200 euro, oltre che un menù à la carte dal quale è possibile scegliere tra una variegata e fantasiosa proposta di prelibatezze.

Menù e prezzi del ristorante Quattro Passi

Di seguito, ecco i prezzi del menù degustazione presente nell'offerta gastronomica del ristorante Quattro Passi di Nerano e quelli delle portate che compongono invece il menù à la carte.

Menù degustazione Neo Mediterraneo (200 euro a persona, bevande escluse)

Seppia, fave e lardo

Croccante di triglia, arancio e rosmarino

Ostrica, carciofi e cipolla

Risotto ai germogli di piselli

Linguine zucchine

Fusillo, riccio di mare e crema pasticciera salata

Gnocco, agnello e tartufo

Zuppa di cipollotto novello

Pesce in minestra maritata

Agnello al fieno

Millefoglie fragola e basilico

Pistacchio e zafferano

Menù à la carte

Antipasti:

Tagliatella di calamari e bottarga, 35 euro

Wafer di triglia, patate, arancia e rosmarino, 35 euro

Gamberi croccanti maritati in tutti i sensi, 35 euro

Carpaccio di polpo gratinato ai carboni, freschezza esotica, 35 euro

Primi piatti:

Linguine alla Nerano, zucchine, basilico e pepe nero, 25 euro

Bottone alla Caprese, corbarino, caciotta affumicata e maggiorana, 25 euro

Mezzamanica glassata all'essenza di pesci di scoglio e scorfano marinato, 30 euro

Fusillone ai ricci di mare, crudo di gamberi e crema pasticciera salata, 30 euro

Tortelli con agnello laticauda, estratto di cipolla e olio alla camomilla, 35 euro

Pesce:

Acetosella, limone e lattuga, 45 euro

Tempura di pesce e crostacei, salsa agrodolce e note orientali, 45 euro

Carne:

Galletto rosso di Santa Croce del Sannio ai carboni, salsa zingara, 40 euro

Agnello laticauda ai carboni, primavera in fiore, 40 euro

Dessert: