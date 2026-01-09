Quanto costa davvero una pizza napoletana? Il Cnr lancia l’Osservatorio socio-economico sulla pizza nel mondo

La vera pizza napoletana spiegata in numeri, per fotografarne il presente e delinearne il futuro. Sarà presentato ufficialmente il prossimo 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico della pizza napoletana nel mondo (Ospen) del Cnr, il Centro nazionale delle ricerche. L'Osservatorio è organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Cnr, dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, dall'Associazione Verace Pizza Napoletana e da Confcommercio Regione Campania, e si pone l'obiettivo di spiegare, con numeri e dati, un fenomeno globale come la pizza napoletana.

Grazie ai dati raccolti, l'Ospen si pone l'obiettivo, ad esempio, di mappare il costo reale di una pizza margherita – la regina tra le pizze – da Nord a Sud, grazie ai numeri raccolti in oltre 100 pizzerie nel nostro Paese. Oppure, ancora, di delineare il ruolo della donna in pizzeria, dal momento che la presenza femminile è forte nelle sale, ma è ancora molto esigua davanti agli impasti e al forno. Soltanto in Italia, il comparto pizza movimenta un giro d'affari di 15 miliardi di euro l'anno; sono circa 40mila le pizzeria nello Stivale, che danno lavoro a circa 100mila persone.

Come detto, l'Osservatorio socio-economico della pizza napoletana nel mondo sarà presentato il prossimo 16 gennaio, alle ore 10, nella Sala Convegni del Consiglio nazionale della ricerche, in piazzale Aldo Moro a Roma.