Morto Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Pizza Doc: aveva 46 anni

Antonio Giaccoli era un ambasciatore della pizza nel mondo. I funerali si terranno domani, 2 giugno, a Nocera Superiore, città del Salernitano di cui era originario.

Antonio Giaccoli

Lutto nel mondo dell'enogastronomia in Campania: è morto Antonio Giaccoli, imprenditore e presidente dell'Accademia Nazionale Pizza Doc; aveva 46 anni. Giaccoli è stato un vero e proprio ambasciatore della pizza nel mondo: a lui si deve, per esempio, l'istituzione del Campionato Nazionale Pizza Doc, una delle competizioni più importanti e prestigiose che richiama ogni anno, in Campania, pizzaioli provenienti da tutto il mondo. I funerali di Antonio Giaccoli si svolgeranno domani, martedì 2 giugno, alle ore 17, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore, cittadina della provincia di Salerno della quale Giaccoli era originario.

La notizia della morte di Antonio Giaccoli ha gettato nello sconforto non soltanto il mondo dell'enogastronomia campana, ma anche le comunità di Nocera Superiore e della vicina Nocera Inferiore. "Mancherai a tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerti e di condividere i tuoi progetti. Da lassù guiderai i nostri eventi. Buon viaggio Antonio Giaccoli" ha dichiarato Paolo De Maio, sindaco di Nocera Inferiore.

Per la morte di Antonio Giaccoli è arrivato anche il cordoglio di Errico Porzio, pizzaiolo napoletano tra i più noti, che sui social ha scritto: "Sono distrutto: per me non è stato soltanto un riferimento professionale, ma soprattutto un caro amico, una persona per bene, dal cuore grande e sempre disponibile verso gli altri. Con la sua umanità, la sua passione e il suo impegno ha lasciato un segno importante nel mondo della pizza e nel cuore di tanti pizzaioli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Oggi perdiamo un uomo speciale, un amico sincero e un punto di riferimento per tutta la categoria".