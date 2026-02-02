Quando chiudono le scuole a Napoli per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza

Il Carnevale di Napoli ha sfilate di carri, maschere e piatti tipici, come quelli di Venezia o di Viareggio. Le scuole della città saranno chiuse nei giorni di festa per consentire ai bambini di indossare i costumi di Carnevale e partecipare alle feste. Nel capoluogo partenopeo il Carnevale ha conservato il suo aspetto più genuino e popolare. Sono famosi i carnevali sociali che animano per quasi tutto il mese di febbraio i vicoli e i quartieri cittadini. Quest'anno ce ne saranno circa una decina, distribuiti nei vari quartieri della città, con la sfilata allegorica dei carri che si tiene tradizionalmente a Scampia, organizzata dal Gridas, con le sue maschere graffianti e irriverenti e temi spesso di strettissima attualità, trattati con sarcasmo e ironia, in pieno spirito carnascialesco. Il Comune di Napoli ha organizzato anche dei mercatini in diverse zone della città. Si potranno trovare sia al centro storico che nella zona del Lungomare, in via Cesario Console e a piazza San Pasquale a Chiaia.

Quando si festeggia il Carnevale a Napoli

La festa di Carnevale a Napoli segue il calendario della liturgia cattolica, legato al Mercoledì delle Ceneri e alla Quaresima. Nel 2026, l'inizio del Carnevale è fissato per il 12 febbraio, giorno di Giovedì Grasso. Mentre il clou dei festeggiamenti si terrà tra sabato 14 e martedì 17 febbraio, Martedì Grasso, che segnerà anche l'ultimo giorno di festa. Il 18 febbraio, infatti, è il Mercoledì delle Ceneri.

Diversi eventi prenderanno il via in città domenica 8 febbraio, come la Sfilata di Carnevale che si terrà a Materdei, in largo Gaspare Colosimo, dalle ore 9 alle 14. Nella stessa giornata, partirà anche la kermesse dei Carnevali sociali: ci sarà una festa a Bagnoli, in Viale Campi Flegrei, alle ore 10,30. Giovedì Grasso, 12 febbraio, festa al Buvero, in piazza Giovanni Leone, alle ore 10,30. Il 13 febbraio, ancora a Materdei, in piazza Scipione Ammirato, dove si trova la Metro Linea 1, nuovo appuntamento alle ore 10,00. Stesso orario e data in piazza Sanità al Rione Sanità. Il 14 febbraio a Capodimonte, Porta Piccola, ore 10. Il 15 febbraio a Scampia, via Monte Rosa 90/B, ore 10,00. Martedì Grasso gran finale con i Carnevali di Soccavo, via Orazio Coclite (ore 10,30), Montesanto, Parco Ventaglieri (ore 14,00), Santa Fede (ore 15,00), Quartieri Spagnoli, Piazza Montecalvario (ore 15,00) Pizzofalcone, Piazza Santa Maria degli Angeli (ore 15,00).

Carnevale 2026, quando chiudono le scuole a Napoli per le feste

Ma quando chiudono le scuole a Napoli per Carnevale? Secondo il calendario scolastico 2025-26, le scuole saranno chiuse nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, per consentire ai bimbi di assistere alle sfilate e di partecipare alle feste di quartiere. Ci saranno tanti eventi per i bambini. Mentre in città i mercatini offriranno i piatti tipici del Carnevale, come sanguinaccio, chiacchiere, scagliozzi e migliacci fritti. In diversi quartieri sono stati organizzati iniziative culturali e spettacoli sparsi. Alcune scuole potrebbero chiudere, in base all'autonomia scolastica, anche la settimana precedente, nelle giornate tra il 19 e il 21 febbraio.