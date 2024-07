video suggerito

Qual è il miglior mese per visitare Napoli? Quando visitare Napoli? Le stagioni di primavera e autunno offrono sicuramente le condizioni climatiche migliori.

È una di quelle domande che ormai i napoletani sono abituati a ricevere: «Quando andare a Napoli?». O meglio: qual è la miglior stagione per visitare la città? Si tratta ovviamente di una questione di meteo, di clima. Ma anche di offerta turistica ed economica. Chi chiede i consigli di viaggio per Napoli sa benissimo che un viaggio può essere anche bello sotto la pioggia, purché ci sia qualcosa di entusiasmante da fare.

Il clima a Napoli nei 12 mesi dell'anno

Nel 2023 abbiamo avuto un massimo di 17 giorni al mese in cui si sono verificate precipitazioni (novembre) e da febbraio a ottobre è piovuto pochissimo (i dati sono della stazione Meteo della Federico II). Piovosi gennaio, febbraio, aprile, novembre. Ovviamente giugno, luglio e agosto molto caldi. I mesi autunnali invece miti, con punte di caldo soprattutto a inizio settembre. Il cambiamento climatico sta variando molto il clima delle grandi città: piove di meno e può essere un vantaggio. Ma si è esposti anche a fenomeni più intensi sia nelle allerta maltempo che per le ondate di calore. Gli Indici di estremi meteoclimatici di temperatura – dice l'Istat nel 2021 – riscontra aumenti di giorni estivi con anomalia molto alta per che ha anche sempre meno giorni di pioggia.

La pioggia nel 2023 a Napoli / Meteo centro Federico II

Napoli, bassa e alta stagione per i turisti

La domanda di molti è: quando evitare Napoli?. Dipende. Perché c'è chi ama anche la città sotto la pioggia. Il consiglio è vedere cosa di bello offrono musei, teatri, locali. Perché magari i prezzi di b&B e hotel sono sensibilmente più bassi. La bassa stagione è individuata da gennaio a marzo. Già a fine marzo inizio aprile i prezzi iniziano a salire: c'è il richiamo della Pasqua coi riti religiosi e i tour gastronomici (pastiera, casatiello, tortano e così via). Il periodo primaverile e inizio estate è quello di altissima stagione.

A fine luglio-agosto tuttavia si nota un ripopolamento della città sul fronte turistico a differenza di ciò che accadeva anni fa, quando Napoli si svuotava. L'autunno, tiepido e poco piovoso è un ottimo periodo. A Natale alta stagione e Napoli sta potenziando mercatini e iniziative natalizie.

I pernottamenti a Napoli, studio del Comune anno 2023

Quando è meglio prenotare un soggiorno a Napoli

Partiamo da un dato che emerge da un recente studio sui flussi turistici, disposto dal Comune di Napoli. Febbraio e novembre sono i mesi meno affollati ma anche i più piovosi, tra dicembre e gennaio però la Napoli di Natale è magica. I pernottamenti a Napoli aumentano a partire dal mese di marzo. E da aprile a ottobre c'è il massimo afflusso, con picco a maggio, giugno e settembre.