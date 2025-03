video suggerito

La Federico II di Napoli prima al mondo in Odontoiatria: la classifica delle migliori università Pubblicato il Qs World University Ranking 2025, classifica delle migliori università al mondo. La Federico II, a discapito di un piazzamento generale non troppo in alto, è però il miglior ateneo mondiale per quanto riguarda la Facoltà di Odontoiatria. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sede principale dell'Università Federico II di Napoli

È stata pubblicata oggi la Qs World University Rankings 2025, classifica delle migliori università al mondo che fornisce un'analisi comparativa sulle prestazioni di oltre 1.700 atenei in 100 Paesi in tutto il mondo. Ebbene, la classifica ha decretato che l'Università Federico II di Napoli è la prima al mondo se si prende in considerazione la Facoltà di Odontoiatria, mentre nella classifica globale occupa la posizione numero 347.

L'ateneo napoletano – che nel 2024 ha compiuto 800 anni di vita – si prende un ottimo piazzamento anche per quanto riguarda i Classici e Storia Antica, guadagnando il terzo posto in Italia e il 36esimo nel mondo; bene anche Ingegneria Civile (51esima posizione mondiale), Agraria (71esima) e Farmacia (80esima).

Le posizioni delle altre università in Campania

E le altre università della Campania come sono posizionate nella Qs World University Rankings 2025? Restando a Napoli, l'Università Parthenope si colloca tra la posizione 1001 e la posizione 1200; meglio, invece, l'Università di Salerno, che si va a collocare tra le posizioni 801 e 850.

Quali sono le migliori università in Italia

Se si abbandonano i confini regionali e si estende il discorso a tutto lo Stivale, secondo la classifica di Qs la migliore università in Italia è il Politecnico di Milano, che si piazza 111esimo; a seguire troviamo l'Università La Sapienza a Roma (132esima) mentre al terzo posto c'è l'Alma Mater Studiorum di Bologna (133).