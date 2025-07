Pulmino con i tifosi del Catania si schianta sull’A2 Salerno-Reggio: 4 feriti, incidente verso Polla

Immagine di repertorio

Pulmino con i tifosi del Catania si schianta sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, meglio nota come la Salerno-Reggio Calabria. Quattro persone sono rimaste ferite. L'incidente, che sembra non abbia visto il coinvolgimento di altri veicoli, è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 25 luglio, attorno alle ore 4,30 del mattino, all'altezza del chilometro 76, a nord di Polla, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata la Polizia Stradale della Questura di Salerno che sta conducendo le indagini.

Secondo le prime informazioni, i tifosi del Catania viaggiavano a bordo di un veicolo da 9 posti, una sorta di pulmino, sull'autostrada ed erano diretti a Norcia, dove la squadra siciliana sta svolgendo il ritiro. Improvvisamente, il mezzo sarebbe stato coinvolto in un incidente autonomo. Il conducente avrebbe perso il controllo del mini-van, per motivi ancora in corso di accertamento. Nell'impatto 4 persone sono rimaste ferite. Tra queste, uno dei feriti ha avuto bisogno di cure ospedaliere. I tifosi sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 di Salerno, che ha prestato le prime cure mediche del caso. Il tifoso più grave è stato poi trasportato all'Ospedale di Vallo della Lucania.

La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi del caso. Sono state acquisite le prime testimonianze ed effettuati gli accertamenti di rito. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tracciato dell'arteria autostradale per avere ulteriori elementi utili a capire cosa sia successo.