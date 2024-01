Pugni e calci all’ambulanza del 118 a Casoria: chiamata per farsi misurare la glicemia La denuncia dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: “È la prima aggressione del 2024 a medici e infermieri. Nel 2023 sono state 92” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Pugni e calci contro l'ambulanza del 118. L'aveva chiamata per farsi misurare la glicemia, ma il personale sanitario, giunto sul posto e accortosi che non c'era una reale emergenza, si era rifiutato. Da lì si è scatenata la rabbia dell'uomo che ha tempestato di colpi il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto questa mattina a Casoria, comune dell'area nord di Napoli. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook: "Non è la prima volta che accade – racconta Ruggiero – Ma si tratta della prima aggressione al personale sanitario che registriamo nel 2024".

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Basta violenze su medici e infermieri"

L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate da anni è impegnata nelle segnalazioni delle aggressioni ai danni di medici e infermieri della Campania e di Napoli in particolare. nel 2023, secondo i dati raccolti dall'associazione, si sono registrate 62 aggressioni a Napoli e altre 30 nella provincia, per un totale di 92 aggressioni in un anno. Nel 2022 le aggressioni a Napoli città erano state 68, 66 nel 2021, 54 nel 2020 e 105 nel 2019.

Ecco cosa scrive l'associazione nel primo post del 2024:

