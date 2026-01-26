Prove notturne per il nuovo treno della Circumvesuviana: presto entrerà in funzione

Il nuovo treno della Circumvesuviana

Si stanno svolgendo le prove notturne per il nuovo treno della Circumvesuviana, che presto dovrebbe dunque entrare in funzione. Il nuovo treno sta circolando nelle ore serali e notturne: all'interno, sacchi gialli per simulare il peso dei passeggeri ed effettuare tutti i test necessari per la corretta entrata in esercizio del nuovo convoglio che, come detto, servirà la Circumvesuviana, linea ferroviaria gestita dall'Ente Autonomo Volturno (Eav) che, come suggerisce il nome, collega Napoli con l'area vesuviana, ma anche con la Penisola Sorrentina.

I nuovi treni della Circum costruiti in Spagna

Il nuovo treno della Circumvesuviana

Il treno per il quale si stanno effettuando le prove di esercizio fa parte, in realtà, di una commessa di 10 nuovi treni che dovranno rinnovare la flotta della Circumvesuviana. Tutti i convogli sono stati costruiti in Spagna, nello stabilimento Stadler di Valencia e, secondo i programmi, dovrebbero tutti entrare in esercizio sulla Circum entro la fine del 2026.

Proprio sulla consegna di tutti i nuovi treni e sulla necessità di dare un'accelerata, nei giorni scorsi ci sono stati più incontri fra Regione Campania ed Eav. Il neo assessore ai Trasporti Mario Casillo si è fatto spiegare dal presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto de Gregorio lo stato dell'arte. È possibile che nei prossimi mesi Casillo si recherà negli stabilimenti Stadler di Valencia per capire quale è la situazione.

Leggi anche La Cumana torna in funzione a Pozzuoli dopo 7 mesi: era chiusa da luglio per un terremoto ai Campi Flegrei

La Circumvesuviana tra le peggiori linee ferroviarie d'Italia

Si spera che l'entrata in esercizio dei nuovi treni possa migliorare la qualità del servizio offerto dalla Circumvesuviana che, ormai da anni, si conferma come una tra le peggiori linee ferroviarie d'Italia, secondo il rapporto Pendolaria stilato da Legambiente. "Negli ultimi dieci anni, la Circumvesuviana è diventata il simbolo del degrado del trasporto pubblico in Campania. Stazioni abbandonate, corse soppresse, treni fatiscenti: un sistema che ogni giorno nega diritti fondamentali come lo studio, la salute, la mobilità, la socialità" si legge nel rapporto Pendolaria 2025.