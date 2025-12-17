La Circumvesuviana è ancora tra le peggiori linee ferroviarie in Italia: i dati Pendolaria 2025 di Legambiente

È stato pubblicato soltanto poche ore fa il rapporto Pendolaria 2025, giunto alla sua ventesima edizione, con il quale ogni anno Legambiente fotografa lo stato di salute del trasporto pubblico locale in Italia. Un rapporto che, come purtroppo accade ogni anno, è impietoso con la Campania, dove la Circumvesuviana si conferma tra le peggiori linee ferroviarie in Italia. Gestita da Eav, la Circumvesuviana (chiamata comunemente anche Circum) collega Napoli non soltanto con l'area Vesuviana, come indica il nome, ma anche con la Penisola Sorrentina, con l'area del Sarnese e con l'Irpinia: i dati Pendolaria 2025 indicano che la Circum è ancora la maglia nera del trasporto pubblico locale in Campania.

"Negli ultimi dieci anni, la Circumvesuviana è diventata il simbolo del degrado del trasporto pubblico in Campania. Stazioni abbandonate, corse soppresse, treni fatiscenti: un sistema che ogni giorno nega diritti fondamentali come lo studio, la salute, la mobilità, la socialità" si legge nella sezione del rapporto di Legambiente dedicata alla Campania. "La maggior parte delle stazioni è impresenziata – si legge ancora nel rapporto – senza controlli né videosorveglianza. I varchi sono aperti, i tornelli inesistenti. Chi non paga viaggia comunque, contribuendo al sovraffollamento. Chi paga, invece, subisce il doppio danno: economico e fisico".

In Campania treni molto vecchi: la media è di 19 anni di servizio

La fotografia che viene fuori da Pendolaria 2025, ad ogni modo, non è molto lusinghiera per l'intera Campania: i dati di Legambiente parlano di una flotta, quella utilizzata per il trasporto pubblico locale nella regione, molto vecchia. In Campania, infatti, circolano 226 treni: l'età media è di 19 anni, la terza più alta in Italia (dietro soltanto a Umbria e Molise); infatti, in Campania il 75,2% dei treni ha più di 15 anni.