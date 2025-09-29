Prova a sedare una lite per un tamponamento: accoltellato, è ricoverato in gravi condizioni

Immagine di repertorio

Ha provato a calmare due automobilisti che stavano litigando per un tamponamento, ma è spuntato fuori un coltello e ad essere colpito è stato lui. Un 54enne di Pomigliano d'Arco è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale, mentre i carabinieri stanno cercando di identificare e risalire all'autore del folle gesto, oltre ad accertare le esatte dinamiche della vicenda che rischia di avere ora un finale particolarmente amaro per come si è sviluppato.

Tutto è iniziato per un banale tamponamento tra un'Alfa Romeo 147 ed una Toyota Argo, nei pressi di un bar della cittadina fondata secondo la tradizione da Quinto Fabio Labeone (che vi avrebbe fondato un campo romano per risolvere una questione di confini tra Neapolis e Hyria, oggi Nola, invitando diversi coloni tra cui una gens di origine sabina, i Pomilia, da cui nascerebbe il nome di Pomigliano. Il riferimento all'Arco si riferirebbe invece alla presenza delle arcate dell'Acquedotto del Serino che portava l'acqua da Volla fino a Bacoli, ndr).

I due conducenti, dopo essersi tamponati, sono scesi dalle rispettive automobili ed iniziato a litigare, il tutto davanti ai clienti del bar. Uno di questi, un 54enne del posto, avrebbe dunque tentato di separare i due automobilisti, finendo poi per essere accoltellato egli stesso. Colpito al petto, è stato portato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare del quartiere Ponticelli di Napoli, mentre l'aggressore sarebbe fuggito facendo perdere le sue tracce. Le indagini e rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Pomigliano d’Arco.