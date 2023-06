Proteste a Secondigliano, si abbatte palazzo dopo 30 anni: sfollate 8 famiglie con 13 bambini Verso l’abbattimento un edificio in via Cupa Area Nova. Nappi (Lega): “Subito una risposta agli sfollati dalle istituzioni. Serve un tavolo regionale”

A cura di Pierluigi Frattasi

Proteste questa mattina a Secondigliano, quartiere nord di Napoli, contro l'abbattimento di un palazzo dove vivono 8 famiglie con 13 bambini. Sul posto il consigliere regionale Severino Nappi, capogruppo della Lega: "a Secondigliano – dice – assistiamo ancora una volta a un esempio di legalità a giorni alterni. Otto famiglie con 13 bambini, costrette a lasciare la casa dopo 30 anni, sacrifici e ingenti spese perfino per una sanatoria avviata e non presa nella minima considerazione. Al Comune di Napoli, che negli anni ha incassato il denaro da parte di chi ha scelto di mettersi in regola a fronte di piccoli abusi di necessità, e che ora in nome della stessa legge, è costretto a vivere in strada, tocca dare una risposta agli sfollati. A cominciare da un tetto da mettere sopra le loro teste".

Nappi (Lega): "Palazzo da abbattere dopo 30 anni, ma sono abusi di necessità"

Lo stabile si trova in via Cupa Area Nova a Secondigliano. Nappi non ha dubbi: “Non si ferma la roulette degli abbattimenti per abitazioni che presentano abusi di necessità – afferma in una nota – L’ultimo atto si sta scrivendo a Secondigliano, dove otto famiglie con diversi minori, sono costrette a lasciare le case dopo averle abitate per 30 anni".

E aggiunge: