A Napoli Nord il 118 avrà le auto elettriche col defibrillatore per arrivare prima nel traffico L’Asl Napoli 2 Nord mette in campo per il 118 due auto elettriche con infermiere per Procida Capitale della Cultura 2022.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano le auto elettriche del 118 con defibrillatore a 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 Italiana 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 2022. L’𝐀𝐒𝐋 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝟐 𝐍𝐨𝐫𝐝 ha messo in campo 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨, equipaggiate con defibrillatore e attrezzature di primo soccorso e condotte da un infermiere soccorritore. Veicoli in grado di muoversi rapidamente tra i vicoli stretti dell'isola di Arturo, e di arrivare quindi subito sul luogo dell'emergenza in caso di chiamata. Inoltre, l'infermiere sarà in collegamento coi colleghi della centrale, valuterà le condizioni del paziente e l’eventuale attivazione di ulteriori mezzi di soccorso. L'Asl ha deciso di utilizzare un nuovo modello di 118, articolato con diversi tipi di mezzi (auto elettriche, ambulanze con infermiere, automediche, idroambulanza, elisoccorso) e pensato per le caratteristiche dell’isola di Procida.

Procida Capitale, inaugurazione il 9 aprile

“Sappiamo che ‘Procida Capitale della Cultura’ richiamerà sull’isola migliaia di persone – spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'amore – Per questo ci siamo preparati, rivedendo il modello assistenziale dell’emergenza 118 sull’isola. Le auto elettriche ci permetteranno di arrivare in tempi rapidi ovunque”. In occasione dell’inaugurazione del 9 aprile, il servizio 118 dell’ASL Napoli 2 Nord sarà presente sull’isola con due auto elettriche, un’automedica e un’autoambulanza che si aggiungeranno ai mezzi già presenti sull’isola.

Potenziato l'ospedale

Inoltre, negli ultimi mesi l’ospedale di Procida, dotato di 9 posti letto, di una camera operatoria ed una sala parto, è stato rinnovato nel proprio parco tecnologico con un sistema di telemedicina capace di garantire il teleconsulto da parte degli specialisti degli altri ospedali dell’ASL e la valutazione in tempo reale anche di esami TAC e Radiografie. Attrezzature di ultima generazione per la rianimazione (ventilatori polmonari, sistemi ad alti flussi, carrelli di emergenza con defibrillatore, colonnine-monitore per i parametri vitali). Sistemi di monitoraggio cardiaco (elettrocardiografi, sonda cardiologica per ecografo) e una nuova incubatrice da trasporto neonatale.