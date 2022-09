Primark apre in Campania e cerca commessi: come fare domanda Il nuovo store Primark del Centro Campania a Marcianise aprirà entro Natale 2022 e cerca addetti alle vendite. Il link per candidarsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Primark, il mega-store di abbigliamento low-cost della multinazionale irlandese, aprirà al Centro Commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta, entro Natale 2022 e cerca personale: in particolare commessi addetti alle vendite. È prevista al momento l'assunzione con contratto a tempo determinato. Già aperte le candidature per entrare in una delle più grandi multinazionali nel settore retail, apprezzata in tutto il mondo.

Il nuovo store sarà nel Centro Campania

Si è quasi pronti per l'inaugurazione del nuovo store del Centro Campania. In questi mesi si sono completati i lavori di adeguamento e di allestimento, dopo i ritardi legati alla pandemia del Covid19, durante la quale i centri commerciali sono rimasti chiusi per molto tempo. Primark conta già 11 punti vendita in Italia e circa 3 mila collaboratori. Il taglio del nastro del nuovo store di Marcianise è previsto per il prossimo Natale. Ci sarà tempo, quindi, di poter fare proprio da Primark i regali per il 25 dicembre 2022.

Profili richiesti e requisiti: l'annuncio

Per lo store di Marcianise Primark è alla ricerca di addetti alle vendite. Nell'annuncio pubblicato sul sito web dell'azienda, però, si lascia spazio anche ad altri profili, tra i quali "Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time". "I requisiti necessari per candidarsi – scrive l'azienda – sono una preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente; disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana. Sulla base dell'esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile: Part Time 18 ore, per il quale è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend. Oppure, Part Time 20 ore, per il quale è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Infine, Job on call, per il quale è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni".

Leggi anche Per fare lo spazzino a Napoli bisogna rispondere a domande su Maneskin, TikTok e dialetto partenopeo

Come fare domanda per lavorare in Primark Marcianise: il link

Quali sono le competenze richieste? "Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del reparto assegnato. Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno. Eseguire operazioni di cassa. Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all'apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati".

Il link per candidarsi per lavorare nel nuovo store Primark di Marcianise