Primark apre a Napoli, ci siamo: inaugurazione prima di Natale 2022 Dopo la lunga attesa, finalmente c’è un elemento tangibile dell’apertura di una filiale di Primark a Napoli, nel centro Commerciale Campania.

A cura di Redazione Napoli

Primark al Centro Commerciale Campania / foto Fanpage.it

Chi è rimasto in città ed ha cercato refrigerio in uno dei centri commerciali alle porte di Napoli, in questo caso il Centro Commerciale Campania, ha sicuramente notato la grossa area-lavori brandizzata, segnale inequivocabile del work in progress e dell'imminente inaugurazione che sarebbe fissata prima di Natale 2022, quindi a inizio dicembre. Insomma, dopo tanto parlarne e tante ipotesi, anche qui, all'ombra del Vesuvio, apre Primark, uno dei negozi di abbigliamento casual e accessori più amati dagli italiani che quasi sempre lo scoprono nei viaggi all'estero – in particolare nel Nord Europa – e non ne possono più fare a meno.

Cosa si vende nei negozi Primark

Fanpage.it aveva dato notizia del progetto di espansione del colosso dell'abbigliamento che batte bandiera irlandese ma è diffuso in 12 Paesi nel Mondo (Stati Uniti ed Europa Occidentale) fattura circa 7,8 miliardi di dollari e impiega oltre 72mila persone. Oltre allo store del Campania (formalmente è comune di Marcianise, provincia di Caserta, ma è attaccato a Napoli) i nuovi punti vendita della catena di abbigliamento irlandese hanno aperto o stanno aprendo a Roma, Chieti, Catania, Torino, Bologna, Venezia e Milano.

Perché Primark a Napoli è così atteso

Primark Napoli era attesissimo: ma qual è il motivo di tale spasmodica attesa? È sicuramente da ricercarsi nel basso costo degli articoli che propone (chi vi ha fatto compere all'estero sicuramente ricorda i calzini e scarpe acquistate magari d'urgenza durante un viaggio) e nella ampiezza degli store, quasi sempre grandissimi (basti pensare a quelli di Oxford street a Londra, ad Alexander Platz a Berlino o a O'Connell Street a Dublino). I prodotti di Primark sono sopratutto abbigliamento, cosmetici, cancelleria e articoli per la casa ma anche articoli di elettronica di largo consumo (le cuffiette, tanto per dirne una). Mistero invece sui posti di lavoro: al momento sul sito di Primark alla voce "Lavora con noi" ,non è indicato ancora nulla circa eventuali posizioni di commesso, cassiere o scaffalista per la filiale campana. È possibile che le posizioni si apriranno nelle prossime settimane.