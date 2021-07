È delle ultime ore la notizia che Primark, marchio di abbigliamento irlandese che offre vestiti a prezzi vantaggiosi, aprirà 8 nuovi punti vendita in Italia entro la fine del 2022: tra questi, ce ne sarà uno anche all'interno del centro commerciale Campania di Marcianise, nella provincia di Caserta. La notizia di una possibile apertura di un negozio Primark all'interno del centro commerciale del Casertano era già trapelata tempo fa, ma come detto l'ufficialità è arrivata soltanto nelle scorse ore: entro la fine del prossimo anno, oltre a Marcianise, nuovi punti vendita della catena di abbigliamento irlandese apriranno anche a Roma, Chieti, Catania, Torino, Bologna, Venezia e Milano; entro il 2022, dunque, i negozi di Primark in Italia passeranno dagli attuali sei a quattordici in totale.

Alla fine dello scorso anno, a Roma, l'apertura di un nuovo store Primark scatenò non poche polemiche. Il 27 novembre 2020, infatti, in occasione del Black Friday – la giornata di forti sconti che coincide con il periodo del Ringraziamento negli Stati Uniti – ha inaugurato il centro commerciale Maximo, nel quale è stato aperto, appunto, anche un negozio del marchio di abbigliamento irlandese. Le polemiche sono scaturite dal fatto che, all'inaugurazione, nonostante l'Italia fosse alle prese con la seconda ondata del Coronavirus, fosse presente una grandissima folla, con code all'esterno del negozio che sono arrivate a toccare anche i 200 metri di lunghezza e centinaia, forse migliaia di persone in fila. Lo store aperto all'interno del centro commerciale Maximo è il primo punto vendita del marchio Primark nel Lazio.