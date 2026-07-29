Primark apre al centro commerciale La Cartiera di Pompei il 1 settembre 2026

Il 1 settembre 2026 verrà inaugurato lo store Primark nel centro commerciale La Cartiera di Pompei (Napoli); è il terzo negozio del brand irlandese in Campania e il numero 500 a livello globale.

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È stata resa nota la data di apertura dello store Primark all'interno del centro commerciale "La Cartiera" di Pompei (Napoli): l'inaugurazione del nuovo negozio del popolare brand di abbigliamento e accessori low cost è stata fissata per il prossimo 1 settembre. Il punto vendita si sviluppa su oltre 3.100 metri quadrati con moda donna, uomo e bambino, beauty, articoli per la casa e accessori, puntando, come da caratteristica della catena, su prezzi particolarmente accessibili.

Lo store sarà il terzo in Campania e il punto vendita numero 500 del brand a livello globale. Con l'arrivo di Primark il centro commerciale del comune alle porte di Napoli amplia ulteriormente l'offerta, aggiungendo lo store della catena irlandese ai 110 negozi già presenti e, al tempo stesso, proseguendo con il progetto di rinnovamento e riqualificazione degli spazi in corso.

“L'apertura di Primark rappresenta molto più dell'arrivo di un nuovo brand: è il simbolo della fase di crescita e di rinnovamento che stiamo vivendo come centro commerciale – dice Katrin Berling, direttrice del centro commerciale La Cartiera – siamo felici di poter finalmente annunciare la data ufficiale dell'inaugurazione e di accogliere un marchio internazionale così apprezzato. Continueremo a investire per offrire ai nostri visitatori un'esperienza sempre più completa, moderna e coinvolgente, rafforzando il nostro ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero sul territorio”.

“L’arrivo di Primark riflette la forte attrattività e il significativo potenziale di crescita del Centro Commerciale La Cartiera – aggiunge Markus Schmitt-Habersack, managing partner di ECE Real Estate Partners – questo importante traguardo è il risultato di una strategia di investimento di lungo periodo, orientata ad attrarre marchi internazionali di primo piano, migliorare l’esperienza dei visitatori e rafforzare il ruolo del Centro come punto di riferimento commerciale e sociale per il territorio della Campania".