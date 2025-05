video suggerito

Offerte di lavoro Primark in Campania: aprono due nuovi negozi Aprono nuovi punti vendita del noto brand di abbigliamento e accessori low cost. Che cerca anche nuove figure per i suoi negozi.

A cura di Redazione Napoli

Primark, il popolare brand di abbigliamento e accessori low cost è già presente in Campania ed ha intenzione di ampliare la sua offerta, a seguito d'un investimento di 40 milioni di euro per l’apertura di cinque nuovi negozi. Uno dei due nuovi negozi campani sorgerà all’interno del centro commerciale "La Cartiera" di Pompei, uno spazio di circa 3.100 metri quadrati.

Il secondo store aprirà nel Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, un’altra area strategica per il retailer, che conferma il suo impegno nel rendere più accessibile la moda a basso costo anche ai residenti dei comuni limitrofi. L’arrivo di Primark in queste due nuove location si aggiunge agli investimenti precedenti dell'azienda in Italia, come quelli avvenuti nel 2023 con l’apertura di negozi a Torino, Livorno e Salerno.

Primark, posizioni aperte a Caserta e Salerno

Primark sta cercando nuovo personale per i suoi negozi in Campania, con diverse opportunità di carriera disponibili nelle città di Caserta e Salerno. Le posizioni aperte spaziano dall’ambito vendite a ruoli di gestione, offrendo sia contratti part-time che full-time. Per accedere, controllare i requisiti e compilare il modulo, occorre accedere al sito Careers di Primark.

Addetto/a alle Vendite – Caserta (Part-time)

– Caserta (Part-time) Department Manager – Caserta (Full-time)

– Caserta (Full-time) Team Manager – Caserta (Full-time)

– Caserta (Full-time) Addetto/a alle Vendite | Categorie Protette L. 68/99 – Salerno (Part-time)

| – Salerno (Part-time) Addetto/a alle Vendite – Salerno (Part-time)

– Salerno (Part-time) Department Manager – Salerno (Full-time)

– Salerno (Full-time) Team Manager – Salerno (Full-time)