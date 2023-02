Primarie Pd 2023, dove si vota a Napoli e provincia: come trovare seggi e gazebo Primarie del Pd, si vota oggi domenica 26 febbraio 2023 dalle 8 alle 20. Favorito Bonaccini su Schlein, che nei circoli di Napoli aveva vinto seppur di misura.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Via alle primarie del Partito Democratico: oggi domenica 26 febbraio 2023, dalle 8 alle 20, si vota per eleggere il nuovo segretario del partito. Quattro i nomi in lista, ma la corsa sembra essere ridotta a due pretendenti: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si vota recandosi nelle sedi e nei gazebo allestiti nelle città, portando un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e versando un contributo di 2 euro. Secondo gli ultimi sondaggi, sarebbe in vantaggio Stefano Bonaccini su Elly Schlein: le indicazioni del voto dei circoli, indicano il primo avanti con il 52,9%, a seguire Schlein con 34,9%. Al momento sarebbero fuori dai giochi Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, fermi all'8 e dal 4,3 per cento degli iscritti. Ma a Napoli città a vincere nei circoli era stata proprio Elly Schlein.

Come trovare seggi e gazebo a Napoli per votare alle primarie del Pd 2023

Diversi i seggi allestiti in tutta Napoli:

Arenella: Sede Pd in Via De Ruggiero, 83; Gazebo Ex Sede Arci in Via Rocco Iemma, 5;

Avvocata: Sede Pd in Piazza Cesarea 8;

Bagnoli: Sede Pd, in Via Prolungamento Ascanio, 3;

Barra: Sala Pubblica – Associazione Arcobaleno, piazzetta Bisignano;

Chiaia: Sala, Via Palasciano 14;

Chiaiano: Gazebo, via Santa Maria a Cubito, angolo Traversa A. Campano;

Fuorigrotta: Sede Pd, via B. Cariteo, 59; Sala Pubblica Arci Cavalleggeri, via Izzo; Dopolavoro Ferroviario Piazzale Tecchio, 3;

Mercato: Sala Pubblica, via Padre Rocco, 23;

Miano: Piazza Regina Elena, 16;

Pendino: Piazza Sant'Eligio / Piazza Mercato;

Pianura: Sede Pd, via Comunale Vecchia, 35; Sala Pubblica via Duca d'Aosta 35 A /CA piazzetta Marzano

Poggioreale e Vicaria: Sede Pd, via Marino Freccia, 8;

Ponticelli: Casa del Popolo, corso Ponticelli, 26;

Posillipo: Gazebo, piazza S. Di Giacomo 126-127;

San Carlo Arena: Biblioteca Popolare Rosso Democratico Via Bosco di Capodimonte, 9; Sede di fronte Bibliotesa, via Bosco di Capodimonte;

San Ferdinando: Galleria Mediterranea Via de Cesare, 60;

San Giovanni: Sede Pd, corso San Giovanni;

San Giuseppe, Porto, Montecalvario, Fuori Sede: Gazebo, Largo Berlinguer;

San Lorenzo: Sede Pd, via Casoria, 19;

Scampia: Sala Pubblica, via Gobbetti, 23;

Secondigliano: Sede Pd, corso Secondigliano, 19;

Soccavo: Sede Pd, via Adriano, 86;

Stella: Sala Pubblica – Baby House Corso Amedeo di Savoia 210 – (Parco Vesta) Napoli;

Vomero: Gazebo Libreria Scarlatti, via Scarlatti, 36;

L'elenco completo di tutti i seggi della provincia di Napoli e delle altre città è disponibile qui.

Come votare i candidati alle Primarie del Pd il 26 febbraio

Per votare bisognerà presentarsi muniti di documento di riconoscimento, tessera elettorale e versare 2 euro di contributo al momento del voto. Si potrà esprimere la propria preferenza in qualunque seggio o gazebo allestito in città, ma si potrà votare soltanto una volta. Si vota dalle 8 alle 20 di domenica 26 febbraio: lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura dei seggi.