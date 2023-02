Segreteria del Pd, a Napoli vince Schlein con 898 voti. Ruotolo: “Ce l’abbiamo fatta” Elly Schlein vince la corsa la corsa per la segreteria del PD a Napoli città: battuto Bonaccini. Ruotolo: “Risultato ottimo e per niente pronosticabile”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sandro Ruotolo e Elly Schlein

Elly Schlein ha vinto la corsa per la segreteria del Partito Democratico nella città di Napoli: con 898 voti a favore, ha avuto la meglio su Stefano Bonaccini per 17 voti di distacco (881 complessivi). Di fatto inesistente la corsa di Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, rispettivamente con 28 e 23 voti ottenuti sui 1.848 votanti complessivi. Il voto riguarda solo Napoli città, ma è comunque indicativo anche a livello nazionale, con Schlein che ha ottenuto il 48,58% dei consensi dei votanti.

Soddisfatto il Comitato Schlein, Ruotolo: "Capovolte tutte le previsioni"

"A chiusura di tutti i seggi di Napoli città", fa sapere il Comitato di Elly Schlein, "il risultato definitivo è di 898 voti per Elly Schlein e 881 per Stefano Bonaccini. Ci troviamo dinanzi ad un dato numerico e politico eclatante se consideriamo le forze che erano in campo e le previsioni della vigilia. La proposta di Elly vince a Napoli", spiega il comitato, "perché la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento c'e c'è nel nostro popolo". Soddisfatto anche Sandro Ruotolo, che ha sostenuto fin dall'inizio la scelta di Elly Schlein: "Ce l’abbiamo fatta nella città di Napoli, capovolgendo tutte le previsioni. Non era scontato che a Napoli vincesse la nostra mozione e siamo convinti che la partita del 26 febbraio è più che mai aperta. C’è voglia di cambiamento, di un partito che si apra alla società civile", ha aggiunto l'ex senatore e giornalista napoletano, "che chiuda con la stagione dei signori delle tessere e dei pacchetti di voti, che si occupi degli ultimi, di quelli che non hanno mai voce".