Prezzi benzina e gasolio in Campania: a Ischia verde a 2,054 euro. Esposto in Procura Ancora rincari per i prezzi di benzina e gasolio. Lo denuncia il Codacons che presenta esposti in procura. Il caso limite a Ischia (Napoli).

A cura di Redazione Napoli

Ritocchi in Campania, così come nel resto d'Italia, per i carburanti servito e self service, in virtù della conclusione dei tagli alle accise del 2022. Lo denuncia il Codacons che, analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori, registra listini record in alcune zone, fra cui anche aree della provincia di Napoli.

Nel mirino c'è l'isola di Ischia, provincia di Napoli, 20mila residenti divisi in 6 Comuni: sull'isola un litro di ‘verde' costa oggi 2,054 euro, il diesel vola a 2,104 euro. Proibitivi i prezzi in autostrada, dove il gasolio viaggia verso 2,5 euro al litro (2,479 euro). L'associazione dei consumatori nel suo monitoraggio contesta che in molte aree del Paese in particolare le isole, fermarsi dal benzinaio equivale a un salasso economico.

il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, chiede l'intervento della Guardia di Finanza:

