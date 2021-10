Previsioni meteo Napoli, settimana divisa a metà: prima sole e caldo, da giovedì arriva la pioggia Settimana divisa in due, a Napoli, dal punto di vista meteorologico: se nella prima parte, a farla da padrone, sarà il sole (anche se di tanto in tanto velato da qualche nuvola) a partire da giovedì 21 ottobre tornerà la pioggia. Temperatura ancora al di sopra della media stagionale, con massime oltre i 20 gradi.

Sarà una settimana divisa in due, dal punto di vista meteorologico, quella che ha preso il via oggi, lunedì 18 ottobre: a Napoli, le previsioni del tempo fino alla prossima domenica, infatti, indicano sole e caldo (anche se ci sarà qualche nuvola, di tanto in tanto, a velare il cielo) nella prima parte della settimana, che lasceranno poi spazio alla pioggia a partire da giovedì 21 ottobre. Ciononostante, si segnalano ancora temperature sopra le medie stagionali, con massime oltre i 20 gradi.

Meteo Napoli, le previsioni del tempo della settimana

Oggi, lunedì 18 ottobre, cieli sereni o poco nuvolosi; temperatura massima percepita di 21 gradi, mentre la minima è di 16 gradi. La giornata di martedì 19 ottobre sarà invece contraddistinta ancora da cieli sereni, con qualche nuvola, e da temperature tutto sommato alte: massima di 22 gradi e minima di 14. Ancora sole e qualche nuvola anche per quanto riguarda la giornata di mercoledì 20 ottobre, quando si registrerà una temperatura massima di 21 gradi e una minima molto alta, di 16 gradi.

Cambia tutto a partire da giovedì 21 ottobre, quando a Napoli torna la pioggia: precipitazioni sparse sono previste su tutta la città. Nonostante il maltempo, però, le temperature si manterranno ancora alte, con una massima di 21 gradi e una minima di 15 gradi. Pioggia anche nella giornata di venerdì 22 ottobre, anche se le precipitazioni saranno meno frequenti rispetto alla giornata precedente; temperatura massima di 21 gradi e minima molto alta, di 17 gradi.

Le previsioni del tempo nel weekend

Menzione a parte per il weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre. Il fine settimana sarà caratterizzato da alternanza di sole e nuvole e da una lieve diminuzione delle temperature: la massima, infatti, sarà di 18 gradi, mentre la minima sarà invece compresa tra i 10 e i 12 gradi.