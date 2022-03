Previsioni meteo, in Campania gelo dalla Russia: temperature sotto zero e rischio bufere di neve Settimana con pioggia e freddo, temperature sotto lo zero a causa del vento gelido proveniente dalla Russia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Campania nella morsa del gelo questa settimana, con un vento freddo che in arrivo dalla Russia, a partire da oggi, martedì 1 marzo, che poterà le temperature sotto lo zero. Rischio anche bufere di neve nelle zone interne e montuose della regione, in particolare in Irpinia, Sannio, alto Casertano e Salernitano. Già da sabato scorso, a Napoli i cittadini si sono risvegliati con la cima del Gran Cono del Vesuvio imbiancata. Le temperature a Napoli si manterranno molto basse per tutta la settimana, con le minime attorno a zero gradi centigradi, ma la temperatura percepita a causa del vento freddo potrà essere anche inferiore allo zero, mentre le massime arriveranno a 11-13 gradi. Sono previste anche piogge, a partire da giovedì e fino a martedì della prossima settimana.

Settimana con pioggia e freddo

Il maltempo è la conseguenza, come detto, di un nuovo impulso gelido proveniente dalla Siberia, che investirà questa settimana tutta la Campania, con il rischio, soprattutto nelle aree interne del beneventano e dell'avellinese, di copiose nevicate, in particolare fino a 200 metri. Anche i venti saranno molto forti, con raffiche fino a 50-60 chilometri orari e direzione Nord-Nordest. Nel fine settimana le temperature dovrebbero registrare un lieve aumento, alzandosi di un paio di gradi centigradi, le minime arriveranno a 4 gradi a Napoli, le massime a 12. Ma c'è la possibilità che il cielo sia nuvoloso e che possa piovere. Il maltempo proseguirà, secondo le previsioni degli esperti, anche all'inizio della prossima settimana. A partire da mercoledì prossimo dovrebbe esserci un miglioramento, con il ritorno di giornate soleggiate, anche se con nuvole, ed un lieve aumento delle temperature.