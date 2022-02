A Napoli torna la neve sul Vesuvio, freddo sulla città ma con il sole Torna la neve sul Gran Cono del Vesuvio. Temperature oggi tra 4 e 13 gradi centigradi. A Napoli fa freddo, ma c’è il sole.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna la neve sul Vesuvio. I napoletani questa mattina si sono svegliati con il Gran Cono imbiancato a causa del brusco calo delle temperature avvenuto nelle scorse ore. Un vento gelido ha investito la città e nella giornata di ieri, sabato 26 febbraio, si sono registrate anche forti piogge e grandinate. Oggi la giornata si presenta soleggiata e con qualche nuvola. Le temperature minime sfioreranno i 4 gradi centigradi, nonostante il sole, mentre le massime arriveranno fino a 13 gradi centigradi.

Ieri, la Protezione Civile regionale aveva diramato un'allerta meteo di colore giallo, su gran parte del territorio, valida fino alle ore 8 di stamattina, domenica 27 febbraio. Con precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, con probabili forti raffiche di vento ad accompagnare i temporali. L'allerta meteo è rivolta principalmente alle seguenti zone della Campania: Napoli, Area Vesuviana, Isole, Piana Campana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano, Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento.

L'allerta di colore giallo è dovuta al possibile rischio idrogeologico connesso alle abbondanti precipitazioni previste. Oltre ai temporali, domani in Campania potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi.