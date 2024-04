video suggerito

Sorpresa: c’è la neve sul Vesuvio: colpa del freddo di fine aprile. Il meteorologo: da domenica più caldo All’alba versante innevato sulla sommità del vulcano napoletano. Il freddo durerà ancora per alcuni giorni. Da domenica temperature in netto rialzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

234 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno sbuffo di neve sul versante orientale del Vesuvio, visibile chiaramente dal lungomare Caracciolo oggi, mercoledì 24 aprile, mostra quanto si siano abbassate le temperature nelle ultime ore in Campania. Per 24 ore, a meno di ulteriori proroghe, sulla regione vige una allerta meteo per temporali e vento. Ma quanto durerà questa fase di freddo anomalo? Giulio Betti, meteorologo del Cnr, su Instagram spiega: «Il vortice di bassa pressione è attualmente posizionato sull'Italia centro-settentrionale, ma tenderà ad allontanarsi favorendo un lento ritorno a condizioni più consone per il periodo. Domenica condizioni di stabilità prevalente con temperature che potrebbero raggiungere i 23-24 °C nelle zone interne. Scirocco in rinforzo».

Molti italiani cercano di capire se nel possibile (per chi lo può fare) super ponte del 25 aprile (da giovedì a domenica) il meteo sarà inclemente: Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, parla di «un 24 aprile simile ad un 24 dicembre: sembra la Vigilia di Natale con le montagne innevate da Nord a Sud, localmente anche le colline, con temperature tipiche invernali e con cieli grigi su gran parte del Paese».