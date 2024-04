video suggerito

Meteo, tornano sole e caldo in Campania nel fine settimana del 27-28 aprile Tornano sole e caldo nel fine settimana 27-28 aprile in Campania: allerta per i raggi ultravioletti, che supereranno il livello 8.5 nelle ore più calde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Tornano sole e caldo nel fine settimana del 27-28 aprile in Campania: dopo i nuvoloni ed i rovesci registrati sia nelle zone dell'interno sia lungo le coste, almeno nel fine settimana torneranno cieli limpidi e temperature a ridosso dei 27-28 gradi. Un fine settimana ideale per le gite fuori porta o per qualche ora in riva al mare. Ma sarà anche un fine settimana all'insegna dei tanti appuntamenti che a Napoli si organizzano a ridosso del doppio ponte del 25 aprile e 1° maggio, quando arrivano in città migliaia di turisti da ogni parte del mondo.

Sabato 27 aprile, temperature in aumento un po' ovunque: massima attenzione per i raggi ultravioletti tra le 11 e le 15, quando il livello di allerta farà registrare valori decisamente alti (tra 7.4 e 7.7). Nessun rischio di pioggia: il cielo sarà interamente sgombro di nubi, con venti deboli o del tutto assenti che soffieranno nel corso della giornata. Anche domenica 28 aprile le temperature saranno vicine ai 30 gradi: e in questo caso i raggi ultravioletti raggiungeranno anche valori di 8.6, in aumento rispetto al giorno prima. Come consiglia in questi casi l'Istituto Superiore di Sanità, l'ideale sarebbe limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde, indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga (per proteggere adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo), usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti; usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto.