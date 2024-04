video suggerito

Ondata di freddo in Campania, in Irpinia cade la neve: nel fine settimana ancora pioggia Ondata di gelo e pioggia su tutta la Campania, in Irpinia torna perfino la neve. Nel fine settimana 20-21 aprile, ancora pioggia ma temperature al rialzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ondata di freddo in Campania delle scorse ore ha portato perfino al ritorno della neve nelle zone dell'interno: abbondanti le nevicate soprattutto sull'altopiano del Laceno e su Montevergine. Neve che però si scioglierà già nelle prossime ore, con il graduale aumento delle temperature che torneranno nelle medie stagionali. Resterà invece il pericolo di pioggia anche sulle zone costiere della Campania, soprattutto nel pomeriggio di sabato. Un fine settimana 20-21 aprile dunque all'insegna dell'instabilità meteorologica sull'intera regione.

Nelle scorse ore, le forti piogge e l'allerta meteo, unite al crollo delle temperature, hanno portato neve sull'Altopiano del Laceno, in Alta Irpinia, ma anche su Montevergine, nei pressi del Santuario. In generale, tutti i monti Picentini e quelli del Partenio si sono risvegliati innevati. Salvo, invece, il Vesuvio. La neve è destinata a lasciare il posto al verde già nelle prossime ore, con il graduale aumento della temperatura che tornerà nei valori medi stagionali. Un venerdì 19 aprile all'insegna del sole, ma che non durerà a lungo: già da sabato 20, infatti, torneranno le nuvole, e qualche pioggia anche su Napoli è attesa nel tardo pomeriggio. Domenica 21 aprile, invece, tempo incerto su tutta la regione e qualche possibilità di rovescio ulteriore: temperature, invece, che si attesteranno sui 18-19 gradi di valori massimi, dunque in linea con quelli che sono i valori stagionali di metà aprile. Le giornate con temperature vicine ai 30 gradi torneranno infatti soltanto a maggio: anche il ponte del 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo, sarà a sua volta all'insegna del freddo.