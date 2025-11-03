Previsioni meteo a Napoli e in Campania, caldo e sole martedì 4 e mercoledì 5 novembre

Dopo una breve parentesi di pioggia, a Napoli e in Campania tornano a farla da padroni il caldo e il sole. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

È durata poco, per fortuna, la presenza del maltempo a Napoli e in Campania: soltanto tra la tarda serata di ieri, domenica 2 novembre, e la mattinata di oggi, lunedì 3, su gran parte del territorio regionale si sono verificate precipitazioni anche intense. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni, martedì 4 e mercoledì 5 novembre, indicano però che il sole e il caldo torneranno a farla da padroni. A Napoli, infatti, le prossime due giornate saranno molto soleggiate, senza la presenza di nuvole nel cielo, con temperature massime che si assesteranno, sia martedì che mercoledì, sui 20 gradi, ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali. Per quanto riguarda le minime, si assisterà a una lieve diminuzione: martedì la temperatura minima sarà di 11 gradi, mentre mercoledì sarà di 9 gradi.

Le previsioni del tempo martedì e mercoledì sul resto della Campania

Sul resto della Campania, per i prossimi due giorni, la situazione meteorologica sarà pressoché invariata. Anche ad Avellino, Benevento, Caserta e Salerno si assisterà a cieli prevalentemente soleggiate e a temperature in linea con quelle che si registreranno a Napoli, con le massime che si aggireranno intorno ai 20 gradi anche nelle altre province della regione.