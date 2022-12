Prende a calci l’infermiera per far visitare la figlia prima al Pronto Soccorso del Santobono La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate. La 35enne sarà denunciata. Due i giorni di prognosi per la vittima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prende a calci l'infermiera al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Santobono per far visitare la figlia prima. È quanto accaduto ieri sera, intorno alle 22,30. Sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona Vomero per un’aggressione subita da un’infermiera. Secondo le prime ricostruzioni, una 35enne avrebbe colpito con un calcio l’infermiera per il prolungarsi dei tempi di attesa al Triage. La 35enne sarà denunciata. Due i giorni di prognosi per la vittima. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Aggressione al Pronto Soccorso del Santobono

Secondo l'associazione, impegnata nella lotta contro le aggressioni al personale sanitario, si tratterebbe della aggressione numero 66 del 2022. Ecco cosa scrive Nessuno Tocchi Ippocrate:

Aggressione fisica e verbale in PS questa notte. Una signora ha accompagnato la bambina con una bronchite asmatica ( 4º accesso) apparentemente in buone condizioni cliniche. Pretendeva di bypassare il Triage ed entrare subito a visita. Mentre l’infermiera triagista le spiegava che non si poteva derogare dalla registrazione e dall’acquisizione dei parametri vitali la donna, inveendo e minacciando l’infermiera, si è intrufolata nel box visita che, in quel momento, era occupato da un altro paziente.

E conclude: