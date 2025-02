video suggerito

Precipita dal dirupo per decine di metri, morto 48enne a Sant'Agata dei Goti (Benevento) Incidente in via Reullo a Sant'Agata dei Goti nel tardo pomeriggio. L'uomo è precipitato per molti metri, morendo sul colpo. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Cade dal costone, precipitando per decine di metri nel dirupo e morendo sul colpo. La vittima è un professionista di 48 anni di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2025, nei pressi di via Reullo, la strada che costeggia a nord il centro storico, che presenta diversi tornanti a strapiombo. Il corpo dell'uomo senza vita è stato ritrovato attorno alle ore 17,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia municipale di Sant’Agata dei Goti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, né quella dell'incidente né del gesto volontario.

Incidente in via Reullo a Sant'Agata dei Goti

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. I militari dell'Arma intervenuti hanno eseguito i rilievi del caso e stanno procedendo ad acquisire ulteriori elementi che possano chiarire quanto accaduto.

Non è ancora chiaro cosa possa essere successo, né l'orario dell'incidente. Mentre si sta analizzando la zona per capire il punto esatto dal quale l'uomo potrebbe essere precipitato, al momento individuato nei pressi di uno slargo belvedere che affaccia sul costone di roccia a strapiombo, nei pressi di uno dei tornanti di via Reullo. Sul posto anche il magistrato di turno. Non è escluso che possa essere disposto l'esame autoptico per acquisire ulteriori elementi utili al prosieguo delle indagini.