Pranzo di Natale per 120 poveri a Salerno: glielo preparano i poliziotti della Questura Sabato 16 dicembre, i poliziotti della Questura di Salerno hanno cucinato e servito un pranzo di Natale per 120 poveri alla mensa "San Francesco" della Caritas.

A cura di Valerio Papadia

Un esempio concreto di solidarietà e attenzione nei confronti nei confronti delle persone e in difficoltà quelle che è arrivato dalla Questura di Salerno. Sabato 16 dicembre, infatti, alcuni poliziotti hanno tolto le divise e hanno vestito i panni di cuochi e camerieri, partecipando al pranzo di Natale per 120 poveri organizzato nella mensa San Francesco a Salerno gestita dalla Caritas di Salerno-Campagna-Acerno, che ogni giorno offre un pasto caldo e accoglienza ai più indigenti.

Al pranzo di Natale ha partecipato anche l'Arcivescovo Metropolita di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, che ha provveduto alla benedizione e il prefetto di Salerno Francesco Esposito, che ha voluto portare il suo sostegno all'iniziativa.

Proprio qualche giorno fa, la Caritas ha presentato il rapporto annuale sulla povertà in Italia, che ha mostrato dati tragici: circa 5,5 milioni di persone vivono in povertà assoluta e 14 milioni di persone in povertà relativa. Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas di Napoli, intervistata da Fanpage.it, ha parlato della situazione nel Sud Italia, dove, a suo avviso, l'abolizione del Reddito di Cittadinanza ha causato un aumento delle file di persone indigenti all'esterno delle mense della Caritas.