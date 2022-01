Trasporto pubblico a Napoli

Posillipo, riapre via del Marzano dopo 7 anni: è la parallela di via Manzoni Riapre alle auto dopo quasi 7 anni via del Marzano a Posillipo, strada che corre parallela a via Alessandro Manzoni. Finiti i lavori sul muro di contenimento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riapre alle auto dopo quasi 7 anni via del Marzano a Posillipo, strada che corre parallela a via Alessandro Manzoni. Completati i lavori sul muro di contenimento. Ad annunciarlo è Francesco De Giovanni, ex presidente della I Municipalità, oggi consigliere e presidente della commissione Trasparenza "In settimana la Napoliservizi interverrà per fissare una rete elettrosaldata a protezione di una piccola parte residua di terrapieno ancora pericolante, attivando la procedura in danno ad un secondo privato che invece era rimasto inadempiente. Terminati tali lavori, della presumibile durata di circa 2 giorni, gli uffici dovranno finalmente procedere all'emissione di apposita ordinanza per la riapertura della strada".

"Strada chiusa per 7 anni"

"Dopo quasi 7 anni di chiusura – afferma De Giovanni – Via del Marzano, a brevissimo, finalmente verrà riaperta anche alle auto. Nel corso del 2020 e del 2021 la Municipalità ha lavorato alacremente con il privato che ha già terminato i lavori di propria competenza mettendo in sicurezza l'intero muro di contenimento. Sono felicissimo – continua de Giovanni – perché si porta finalmente a compimento un'opera che è costata sforzi e, soprattutto tanta pazienza. Sono altresì amareggiato perché non è possibile, che nella terza città d'Italia occorrano appena 7 anni per riaprire una strada. Se il Comune ci avesse ascoltato attivando da subito gli interventi in danno, i residenti non avrebbero patito tutti i disagi durati 7 anni. Ringrazio Francesco Cocco e tutti coloro che hanno collaborato, come il Consigliere Anna Bruno, l'Assessore Chiosi e, soprattutto, il comitato dei residenti della zona sempre attento, presente e molto civile anche nelle sacrosante proteste".