Portiere perde i sensi durante uno scontro di gioco, è in ospedale a Caserta Paura durante Casertana-Rotonda: il portiere ospite si scontra con un avversario e resta a terra senza sensi. Portato in ospedale dopo aver ripreso conoscenza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Caserta, dove durante una gara tra i padroni di casa e gli ospiti lucani del Rotonda, il portiere avversario è rimasto a terra privo di sensi dopo una scontro di gioco. Sul campo di gioco sono arrivati i sanitari del 118 e il calciatore è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero buone. La partita è poi ripresa mentre il giocatore veniva portato al nosocomio Sant'Anna e San Sebastiano.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi allo stadio Pinto di Caserta durante il match tra Casertana e Rotonda, valida per la 36esima giornata di Serie D. Al 22esimo minuto del secondo tempo, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa in piena corsa per i playoff promozione, si sono scontrati il portiere lettone Vladislavs Kapustins in forza ai lucani e Mattia Tufano, giocatore della squadra di casa. L'impatto è stato violentissimo: ma mentre Tufano non sembrava aver avuto particolari problemi, il portiere lettone è invece rimasto a terra, immobile e privo di sensi.

Tanta paura in campo, con gli staff medici di entrambe le squadre subito intervenuti in soccorso di Kapustins, anche con i defibrillatore. Quindici minuti di paura, poi finalmente Kapustins si è rialzato, in stato confusionale, ma con le sue gambe. Lungo applauso del Pinto, con i presenti che hanno tirato un sospiro di sollievo: il giovane portiere è stato poi portato in ospedale per le cure mediche del caso, ma sembrerebbe ormai fuori pericolo. La gara è poi ripresa, con il Rotonda che ha schierato il secondo portiere Giuseppe Polizzi, ed è poi terminata con la vittoria per 2-0 della Casertana.