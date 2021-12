Portano in commissariato le figlie positive Covid, denunciati a Sorrento Una coppia di Sorrento è stata denunciata per inosservanza alle norme anti Covid: in commissariato per ottenere il passaporto, ha portato anche le figlie positive.

A cura di Nico Falco

Erano andati in commissariato per chiedere il passaporto insieme alle figlie minorenni ma, durante gli accertamenti, è emerso che le due bambine erano positive Covid. Per questo motivo sono stati denunciati un uomo e una donna di Sorrento, in provincia di Napoli, che ora dovranno rispondere di violazione delle misure anti Covid-19, avendo portato fuori casa le piccole che erano in isolamento domiciliare.

I genitori delle bambine si erano presentati nel commissariato di Sorrento per sbrigare le pratiche amministrative relative al rilascio dei passaporti. Nonostante le figlie fossero risultate contagiate nei giorni scorsi, e fossero quindi ancora sottoposte all'isolamento domiciliare, le avevano portate con loro, forse credendo che la circostanza non sarebbe emersa. Le autorità sanitarie, però, comunicano alle forze dell'ordine i provvedimenti di isolamento e quarantena, che quindi risultano all'atto dei controlli.

Così, durante le verifiche, quando gli agenti hanno fatto accertamenti anche sulle generalità delle bambine, è stato trovato riscontro nelle segnalazioni ricevute dall'Asl: entrambe erano ancora sottoposte all'isolamento fiduciario domiciliare e non avrebbero quindi potuto lasciare l'abitazione fino alla data indicata nella nota a corredo. Una volta appurata l'esistenza del provvedimento, per i due è scattata la denuncia per inosservanza alle norme anti Covid.

Positiva Covid, chiama ambulanza con l'inganno per fare tampone al marito

A Barra, Napoli Est, una donna positiva Covid ha esposto al contagio l'equipaggio di una ambulanza: ha chiamato il 118 fingendo un'emergenza e, quando i sanitari sono arrivati a casa, insieme ai parenti li ha bloccato pretendendo che facessero il tampone al marito per verificare se fosse stato contagiato anche lui.