Portano il figlio di 5 anni sullo scooter senza casco: due genitori multati a Napoli La coppia, insieme al bimbo piccolo, senza casco, è stata fermata dalla Polizia Stradale sulla Tangenziale di Napoli. I due genitori sono stati anche segnalati alla Procura dei Minori.

A cura di Valerio Papadia

Hanno percorso la Tangenziale di Napoli su uno scooter, in tre, portando il loro bambino di 5 anni, in mezzo a loro, senza casco. Questa la scena in cui si sono imbattuti nella mattinata di ieri, domenica 23 luglio, gli agenti di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, che li hanno intercettati e hanno imposto l'alt.

I tre stavano percorrendo la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli e si stavano recando al mare quando i poliziotti li hanno fermati, scoprendo che, in mezzo ai due genitori, si trovava un bambino di soli 5 anni che non indossava il casco protettivo. Al conducente dello scooter, un uomo di 59 anni residente a Napoli, gli agenti hanno contestato violazioni per circolazione in soprannumero di persone, per mancato uso del casco da parte del minore, per aver consentito al passeggero di non fare uso del casco e per guida senza avere al seguito la patente di guida.

I due genitori segnalati alla Procura dei Minori

L'uomo è stato sanzionato con 295 euro di multa e la decurtazione di sei punti dalla patente. Inoltre, lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo e la carta di circolazione è stata ritirata. Infine, i due genitori sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria minorile.